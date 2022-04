“A cena per Parma”: il 21 aprile al circolo Castelletto Stefano Bonaccini a sostegno di Michele Guerra Sindaco

Quale sarà la Parma del futuro? Una città sostenibile e all’avanguardia, solidale, fondata su politiche di rigenerazione sociale e sulla partecipazione dei cittadini.

Alle prospettive di sviluppo e crescita cittadine sarà dedicato l’appuntamento “A cena per Parma” che si svolgerà giovedì 21 aprile, alle ore 20.45 al circolo Castelletto di strada Zarotto n. 39; l’incontro conviviale vedrà seduti al tavolo il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il candidato sindaco della coalizione “Uniti vince Parma” Michele Guerra. La cena di autofinanziamento per le elezioni amministrative sarà l’occasione per ascoltare i principali temi che accompagneranno i parmigiani al voto del 12 giugno, l’appuntamento elettorale cui i cittadini sono chiamati a decidere per il rinnovamento del Consiglio comunale e per la scelta del primo cittadino che guiderà Parma nei prossimi cinque anni.

Verrà servito il classico menù parmigiano, torta fritta e salume, tortelli d’erbetta, dolce, vino e caffè; per prenotarsi è necessario scrivere all’indirizzo email info@micheleguerrasindaco.it oppure telefonare al numero 349 8935892.

Si prega di segnalare al momento della prenotazione eventuali allergie o esigenze alimentari particolari e si ricorda inoltre che è obbligatorio il green pass.