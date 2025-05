A Collecchio e Traversetolo, dal 3 giugno, nuovi orari estivi per gli sportelli unici-CUP

La direzione del distretto sud-est dell’Azienda Usl di Parma informa i cittadini che dal 3 giugno al 12 settembre cambiano gli orari di apertura degli sportelli unici-CUP di Collecchio e di Traversetolo.

In particolare, in questo periodo, lo sportello unico-CUP è aperto alla Casa della salute di Traversetolo, in via IV Novembre 85, il martedì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 13, il giovedì anche dalle 14.30 alle 17. Lo sportello unico-CUP della Casa della salute di Collecchio, in via Berlinguer 2, è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13. Invariato l’orario di apertura dello sportello unico-CUP della Casa della salute di Langhirano, in via Roma 42/1, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e al giovedì anche dalle 14.30 alle 17.

Le prenotazioni di visite ed esami specialistici sono possibili anche chiamando il numero verde unico 800.629.444, oppure on line, tramite il proprio fascicolo sanitario elettronico, da www.cupweb.it e con la App “ER salute”, oltre che nelle farmacie che offrono questo servizio. La scelta e revoca del medico di famiglia e del pediatra di libera scelta e la richiesta dell’attestato di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket), si possono presentare tramite e-mail, seguendo le indicazioni disponibili nel sito www.ausl.pr.it nella sezione “Servizi online”.