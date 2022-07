A Compiano in scena “Beatrice Portinari Diritto di Replica”

Secondo e ultimo appuntamento a Compiano con il “Festival dei Borghi più belli d’Italia”. Venerdì 8 luglio, alle ore 21, piazza Vittorio Emanuele ospiterà lo spettacolo “Beatrice Portinari Diritto di Replica” della compagnia “Il Sogno, con Maria Antonietta Centoducati e Romano Franceschetto, per la regia di Gabriele Campanini. Direzione musicale di Gianluca Campanini.

Una commedia divertente ed ironica con una trama originale e accompagnata dalla grande musica lirica che emoziona e sottolinea la recitazione di due grandi interpreti.

“La storia racconta di una donna matura che non ha mai incontrato l’amore (ma ancora lo sogna) e di un professore che la corteggia goffamente e senza speranza, e ad un certo punto si intreccia con stralci dell’intervista impossibile di Umberto Eco a Beatrice, in un’atmosfera onirica e senza tempo. Questo dialogo offre a Beatrice la possibilità di esprimere le proprie opinioni e i propri sentimenti. L’immagine di Dante Alighieri ne uscirà certamente diversa da quella che tutti abbiamo in mente”, si legge nella presentazione dello spettacolo.

L’incontro tra la compagnia “Il Sogno” con due grandi artisti come Maria Antonietta Centoducati e il maestro Romano Franceschetto, nel doppio ruolo di attore e baritono, è stata un’alchimia molto fortunata. Ruoli importanti sono anche quelli dei musicisti che eseguono brani d’opera celebri, Villanelle e Madrigali: tenore Pietro Brunetto, i maestri Alessio Tedeschi al violoncello, Paolo Mora al violino, Gianluca Campanini al pianoforte e autore dei brani inediti e degli arrangiamenti, e Gabriele Campanini al clarinetto, oltre che autore e regista dello spettacolo.

“Per il secondo anno consecutivo anche il Comune di Compiano prende parte al ‘Festival teatrale nei borghi più belli dell’Emilia Romagna’ – spiega Sara Tambini, sssessore al Turismo del Comune di Compiano -. In effetti il teatro mancava all’appello nel calendario dell’estate Compianese e siamo estremamente lieti di averlo potuto finalmente inserire attraverso un’iniziativa che ha risonanza non solo regionale, ma anche nazionale, grazie al supporto dell’Associazione dei ‘Borghi più belli d’Italia’, e nel caso particolare di Compiano, grazie anche al supporto essenziale di Fondazione Cariparma, che ci ha consentito di organizzare le due serate dell’1 e 8 luglio”.

Il “Festival dei Borghi più belli d’Italia” è alla sua seconda edizioni, arricchita di spettacoli e con un aumento di Comuni aderenti all’Associazione che propongono spettacoli da loro selezionati per arricchire la programmazione. Così Centri storici, piazze e strade dei borghi più belli d’Italia finiscono sotto ai riflettori, grazie al connubio vincente tra teatralità, musica, arte e spettacolo all’aperto ed alcuni dei paesaggi più suggestivi della penisola, per contestualizzare la cultura in location di qualità particolarmente adatte ad ospitare eventi.

Il programma completo del Festival de I Borghi più belli d’Italia si trova a questo link http://teatroneiborghipiubelliditalia.it/