A Crossroads Simona Molinari in concerto, giovedì alla Casa della Musica

La seconda serata del festival itinerante Crossroads a Parma vedrà esibirsi la cantante Simona Molinari, protagonista della scena pop nazionale non meno che incisiva interprete jazzistica. Giovedì 12 giugno alle 21 la si ascolterà in concerto nel Cortile d’Onore della Casa della Musica accompagnata da Claudio Filippini al pianoforte ed Egidio Marchitelli alle chitarre.

Simona Molinari è una cantautrice pop il cui percorso è stato chiaramente segnato anche dall’influsso del jazz. Nata nel 1983, la Molinari ha studiato sia canto moderno che classico. Nel 2009 si affaccia alla ribalta del Festival di Sanremo, che coincide con il suo esordio discografico, sostenuto dagli assolo di Stefano Di Battista e Fabrizio Bosso. Per il secondo disco, nel 2010, duetta con Ornella Vanoni. Le sue canzoni iniziano a penetrare con forza nelle playlist dei network radiofonici italiani (Forse, In cerca di te in duetto con Peter Cincotti). Ed è ancora assieme a Cincotti che si presenta al Festival di Sanremo del 2013: occasione per un nuovo album al quale partecipa anche Gilberto Gil. Nel 2015 la Molinari ha messo bene in chiaro la sua passione per la musica jazz, con un album di standard: Casa Mia.

Capace di calarsi nei panni delle grandi dive del canto con progetti monografici (da Ella Fitzgerald a Mercedes Sosa, alla quale è dedicato il suo più recente album: Hasta siempre Mercedes, con un featuring di Paolo Fresu e premiato con la Targa Tenco come miglior album di interprete), la Molinari è autrice di buona parte della sua discografia. Ha composto e interpretato anche la sigla della serie televisiva I delitti del Barlume e la canzone dei titoli di coda del film di Giovanni Veronesi Romeo è Giulietta. A renderla un volto ancora più noto sono state le partecipazioni televisive al fianco di Massimo Ranieri e Piero Chiambretti (e la si è anche vista come attrice protagonista del film C’è tempo di Walter Veltroni).

In una carriera fitta di momenti salienti, ricordiamo ancora i duetti con Andrea Bocelli e Al Jarreau e i numerosi premi vinti, tra i quali il Premio Tenco (2022) e il Maria Callas Tribute Prize di New York (2024).

Crossroads 2025 è organizzato come sempre da Jazz Network ETS in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni e con il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma, la Casa della Musica Parma e Ars Canto G. Verdi Parma. Biglietti: prezzo intero euro 16; ridotto 14.