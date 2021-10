A Fidenza lo sportello “Restart” per la prevenzione e cura delle dipendenze tecnologiche

Sei sempre on line? A Fidenza c’è lo sportello “Restart” per la prevenzione e cura delle dipendenze tecnologiche

Il servizio dell’AUSL per giovani e giovanissimi, realizzato in collaborazione con l’Ufficio di Piano e l’Asp distretto di Fidenza

Sempre on line per giocare, chattare, navigare nel mondo virtuale. Con il cellulare a portata di mano, per rispondere, mettere un like, postare una foto in tempo reale, non importa che sia giorno o notte. A tenere questo ritmo di iper connessione sono sempre più spesso gli adolescenti, coloro che, con un uso improprio di smartphone, tablet e pc rischiano di diventare dipendenti dalla tecnologia.

E proprio per i giovani e giovanissimi, l’Azienda USL ha aperto lo sportello “Restart”, dove i ragazzi trovano un aiuto qualificato ed esperto per prevenire e, se necessario, curare questa nuova forma di dipendenza.

“E’ importante – spiega Simonetta Gariboldi, responsabile del SerD di Fidenza – sapere riconoscere alcuni comportamenti, veri e propri campanelli d’allarme che segnalano la dipendenza. Tra i principali, molte ore trascorse in rete, connessioni notturne prolungate, scarsa attività fisica, irritabilità, disinteresse per attività non collegate alla rete. L’invito a rivolgersi allo sportello – conclude Gariboldi – è rivolto anche agli adulti, genitori e insegnanti, che qui possono ricevere una consulenza e semplici consigli pratici per aiutare chi presenta questo problema”.

Il servizio, gratuito e aperto ai residenti nel distretto di Fidenza, è operativo nella sede del SerD (Servizio per le Dipendenze) di Fidenza, in via Berenini 153. Per accedere, è necessario fissare l’appuntamento: chiamando il numero 339.6860334 il lunedì e giovedì dalle 13.30 alle 16.30 o scrivendo a sportellorestart@ausl.pr.it.

Lo sportello Restart è un’iniziativa dell’AUSL, realizzata in collaborazione con l’Ufficio di Piano e l’ASP del distretto di Fidenza.