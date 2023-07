A fine luglio il 36° Torneo Giovanile di Baseball e Softball “Due Torri” – 18° Memorial “Mario Bacchi Stefani”

Nei giorni 26, 27, 28, 29 e 30 luglio Parma ospiterà la trentaseiesima edizione del Torneo Giovanile di Baseball e Softball “Due Torri” – Gruppo “La Giovane S.C.p.A.” abbinato al 18° Memorial “Mario Bacchi Stefani”, organizzato dal Gruppo Oltretorrente. Ritorna l’atteso appuntamento per gli appassionati del “batti e corri”, con alcune novità rispetto alle edizioni passate. È confermato l’abbinamento del torneo al ricordo di Mario Bacchi Stefani, dirigente giallo-blu prematuramente scomparso nel giugno 2003. Il Memorial, giunto alla 17^ edizione, sarà l’occasione per ricordare Marco Capelli, Italo Gazza, Paolo Rizzardi e Arturo Gastone Tommasini ai quali sono dedicati quattro premi fair-play rispettivamente nelle categorie under 14 baseball, under 15 softball, under 13 softball e under 18 baseball. Confermata anche la collaborazione con le associazioni “Noi per Loro” e A.I.D.O. sezione di Parma.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato l’assessore allo Sport Marco Bosi; Andrea Paini, presidente del Gruppo Oltretorrente Baseball e Softball; Antonio Bonetti, delegato C.O.N.I. Provinciale Parma; Ginetto Donati, presidente La Giovane Soc. Coop. p. A.; Nella Capretti, presidente Associazione “Noi Per Loro”.

“Negli anni questo Torneo – ha esordito l’assessore Bosi – ha assunto una importanza sempre più rilevante per la nostra città, che vanta una significativa tradizione nei confronti del baseball. Un evento, frutto di un appassionato lavoro sinergico di istituzioni, realtà private e volontari, in grado di far sempre più conoscere e apprezzare questo sport ai ragazzi, ma anche una occasione di coinvolgimento e divertimento per i cittadini e un modo per far scoprire Parma ai tanti giovani e alle loro famiglie che giungeranno nella nostra città da altri Paesi”.

“Da anni il Torneo Due Torri – ha detto Antonio Bonetti, delegato C.O.N.I. Provinciale Parma –scandisce la stagione sportiva provinciale di Parma: una vetrina importante, che ci auguriamo continui a avere il successo e la partecipazione che ha sempre riscontrato, in modo da avvicinare più persone possibili alla disciplina del baseball”.

“Siamo orgogliosi – ha sottolineato Ginetto Donati, presidente La Giovane Soc. Coop. p. A – di sostenere questa manifestazione che si basa sugli stessi valori su cui si fonda la nostra cooperativa, ovvero non solo sull’importanza della pratica sportiva ma anche su solidarietà, socialità e capacità di stare insieme”.

“Uno degli aspetti più belli di questo evento – ha aggiunto Nella Capretti, presidente Associazione “Noi Per Loro” – è il fatto che tutti ne siano protagonisti, nessuno escluso e questo senza dimenticare mai nemmeno chi si trova in situazioni di difficoltà, supportando quindi sia la nostra associazione “Noi per Loro” che A.I.D.O. sezione di Parma”.

“Il “Due Torri” passa dalle 25 squadre presenti nel 2022 alle 40 del 2023, compresa la scuola baseball-softball – ha sottolineato Andrea Paini, presidente del Gruppo Oltretorrente Baseball e Softball, spiegando nel dettaglio il programma delle giornate – dopo lo stop imposto negli anni scorsi dalla pandemia tornano a partecipare anche le squadre straniere: 8 in totale per il baseball (2 dagli U.S.A., 3 dalla Repubblica Ceca, 1 dalla Polonia per il baseball); e 2 squadre americane per il softball, nel Torneo Open”.

La kermesse sarà composta da ben 6 tornei messi in campo: Tre a 6 squadre: under 15 baseball, under 18 baseball ed under 5 softball; un torneo a 5 squadre, under 13 softball, e un torneo a 11 squadre under 12 baseball, come nelle migliori tradizioni gialloblu.

Le partite si disputeranno sui campi del Comune di Parma Cavalli, Fainardi, Catuzzi, Massera, Spocci e sui tre campi da gioco di Sala Baganza.

Grande novità del 2023 sarà il Torneo softball Open a quattro squadre facente parte dell’organizzazione “Lega del Sole” – “Sun League Serie 2023 – International Female Softball Tournament”. Il numero complessivo si attesta su 39 squadre partecipanti (che diventano 40 con la scuola baseball “Centromac” Parma 2001) suddivise nelle sei categorie, con squadre provenienti da tutta la penisola; conferme per Fortitudo 1953, Pianoro Softball, Bollate 1969 Softball, San Lazzaro 90, Cervignano ritorna il San Marino con due squadre. La provincia sarà come sempre validamente rappresentate con le formazioni di Junior Parma, Crocetta B.C., Sala Baganza e Collecchio baseball e softball.

Nel programma ufficiale della manifestazione è inserita anche la partita dimostrativa di Special Olympics, prevista giovedì 27 luglio, con inizio alle 19, al campo n.2. Gli atleti speciali gareggeranno insieme a ranghi misti, con il supporto di tecnici ed istruttori ed il coinvolgimento dei bambini e delle bambine della Scuola baseball-softball.

La cerimonia di presentazione ufficiale del Torneo si terrà mercoledì 26 luglio, alle 21, al campo n. 3 del centro sportivo “Aldo Notari”.

La cerimonia di chiusura del 36° Torneo Internazionale Giovanile di Baseball e Softball “Due Torri” – 18° Memorial “Mario Bacchi Stefani” con la premiazione delle squadre, delle atlete e degli atleti partecipanti si svolgerà domenica 30 luglio, alle 18.30, sempre al campo n. 3 del centro sportivo “Aldo Notari”.

La manifestazione si svolge con il patrocinio del Ministero per lo Sport e Giovani, dell’Assemblea Legislativa e della Giunta della Regione Emilia Romagna, dell’Amministrazione Provinciale di Parma, del Comune di Parma, del C.O.N.I e della F.I.B.S.

“Main sponsor” del Torneo è il gruppo “La Giovane” Soc. Coop. p. A. di Parma, gruppo parmigiano leader nel settore della logistica e movimentazione merci con sede in Parma – via dell’Artigianato, 2 A.

“Co-sponsor” della manifestazione sono: AMC Tipografia – Parma; CP Evolution e Design S.n.c. – San Secondo P.se(PR); Ensemble Immobiliare S.r.l. – Parma; Gruppo Iren S.p.A. (sponsor tecnico); Proges Soc. Coop. – Parma; Romani Silvano S.r.l. – Parma.

Mercoledì 26, giovedì 27, venerdì 28 luglio e sabato 29 luglio saranno inoltre organizzate quattro serate, a ingresso libero e gratuito, con intrattenimento per tutti i partecipanti e per l’intera città. Di seguito il programma.

Mercoledì 26 luglio – dalle 18, nella piazzetta Quadrifoglio “Welcome Happy Hour” con l’aperitivo di benvenuto alle squadre; alle 21 Cerimonia di apertura del 36° Torneo Giovanile di Baseball e Softball “Due Torri” 18° Memorial “Mario Bacchi Stefani”. A seguire “Home Run Derby” Under 12 Baseball e Under 13 Softball;

Giovedì 27 luglio – dalle 18, nella piazzetta Quadrifoglio, Tie break – Aperitivo in piazzetta; alle 19, nel Campo 2, “Special Game” Partita Special Olympics Italia vs. Pink Ladys Gialloblu; alle 19.30, nella piazzetta Quadrifoglio, aperitivo letterario con la Presentazione del libro “Il diamante è per sempre” insieme all’autore Mario Salvini; alle 21, nella piazzetta Quadrifoglio Taro-Taro Story;

Venerdì 28 luglio – dalle 18, nella piazzetta Quadrifoglio, Tie break – Aperitivo in piazzetta. Alle 19, nel Campo 2, partita dimostrativa di Minibaseball; dalle ore 18,30 “Antipodcast” Live; alle 19,30, nella piazzetta Quadrifoglio, aperitivo letterario con la presentazione del libro “Qui e ora, sorelle!” insieme all’autore Luca Farinotti; alle 20.30, allo stadio “Nino Cavalli”, Gara 1 – Campionato nazionale Serie A Baseball Parma Clima vs. San Marino; a seguire Extrainning Party;

Sabato 29 luglio – alle 18, nella piazzetta quadrifoglio, tie break – aperitivo in piazzetta; alle 18,45, nel campo 3, premiazione torneo softball open “Sun League Series”; alle 19,00, sul campo 3, gara Slow-Pitch; alle 19,30, nella piazzetta Quadrifoglio aperitivo letterario con la presentazione del libro “Basi rubate – Parabole e traiettorie di Kideki Irabu” insieme all’autore Federico Farcomeni; alle 20,30, allo stadio “Nino Cavalli”, Gara 2 – Campionato nazionale Serie A Baseball Parma Clima vs. San Marino; a seguire Extrainning Party;