A Fontevivo sarà presentato il libro “Alla ricerca della guarigione: storie di medicina” di Gianfranco Cervellin

“Un pomeriggio con l’autore” è l’evento che si terrà domenica 25 Febbraio alle ore 16.30 a Fontevivo presso la sala Del Duca nel Collegio dei Nobili.

Verrà presentato il recentissimo libro di Gianfranco Cervellin “Alla ricerca della guarigione: storie di medicina”: sarà presente l’autore in dialogo con Roberto Fiorini ed accompagnato dalle letture di Milena Rondinone.

Il prof. Cervellin è medico, umanista, appassionato di scienza, di musica, di letteratura, una vita nel Pronto Soccorso di Parma di cui è stato Direttore per 14 anni: una vita nella sanità pubblica, sempre in prima linea. Il titolo della sua ultima fatica letteraria non tragga in inganno: non si tratta di una Storia della Medicina destinata agli addetti ai lavori; è invece una raccolta di storie vere ed affascinanti sulla ricerca della guarigione. “Lo stupore infantile” illustra il mondo della medicina magica; “Il sogno di Asclepio” descrive le figure di alcuni scienziati fondamentali nella storia della medicina; “Alla periferia dell’impero” racconta vicende in qualche modo collegate all’arte medica.

L’evento è a cura del Gruppo “Amici di Castelguelfo” in collaborazione con la Parrocchia di Castelguelfo Pontetaro e con l’Associazione “Famiglia Aperta”, con il patrocinio ed il contributo del Comune di Fontevivo. Un pomeriggio insolito ed avvincente, adeguatamente incorniciato da un luogo anch’esso da scoprire: la suggestiva sala del Duca all’interno del Collegio dei Nobili, adiacente alla splendida abbazia cistercense, liberamente visitabile. Ingresso libero e gratuito.