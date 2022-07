A “Giocampus Estate” bimbi e ragazzi a lezione dai Carabinieri

Anche quest’estate, i carabinieri della Compagnia di Parma hanno incontrato gruppi di giovani ragazzi e bambini che frequentano vari centri giovani della città.

Nella giornata di ieri i Carabinieri hanno avuto un incontro con un gruppo di bambini presenti al “Giocampus Estate” di Parma, per parlare di educazione alla legalità.

Gli eventi hanno visto la partecipazione entusiasta dei giovani “discenti” che, accompagnati dagli educatori, hanno ascoltato le spiegazioni dei militari sulla legalità e i compiti dell’Arma ed hanno posto numerose domande e curiosità.

Nel corso degli incontri i militari hanno mostrato l’equipaggiamento e le autovetture in dotazione, in particolare quelle della Sezione Radiomobile di pronto intervento, come le nuove Alfa Romeo “Giulietta” e le moto BMW 1200 RT, che sono state prese d’assalto dai bambini, eccitati dall’esperienza di poter salire sulle auto e sulle motociclette dei Carabinieri.

A tutti i bambini presenti è stata riservata una sorpresa finale: poter vedere da vicino e, in alcuni casi addirittura salire sui maestosi cavalli della pattuglia ippomontata, proveniente dal 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo di Roma. La sorpresa, perfettamente riuscita, ha portato i bambini a fare una moltitudine di domande ai Carabinieri “cavalieri” sui vari specifici compiti di settore.

L’Arma dei Carabinieri in questi incontri estivi vuole continuare, così come fatto nel corso dell’anno scolastico, ad approfondire, anche in un contesto di svago quali i centri estivi, argomenti inerenti alla legalità ed il senso civico.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma