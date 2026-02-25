A Il Borgo un incontro informativo contro le truffe domestiche: consigli pratici e prevenzione

Giovedì 26 febbraio alle 16, nella sede de Il Borgo in via Bandini 6 a Parma, si terrà l’incontro dal titolo “Fronte comune contro le truffe: consigli e indicazioni utili”, dedicato alla prevenzione dei raggiri e alla tutela dei cittadini.
L’iniziativa, promossa dal Moica – Movimento Italiano Casalinghe in collaborazione con Il Borgo, punta a fornire strumenti concreti per riconoscere e contrastare le truffe più diffuse, con particolare attenzione alla sicurezza nella vita quotidiana.
Interverranno Caterina Bonetti, assessora ai Servizi Educativi del Comune di Parma, e Antonio Squillaci, primo dirigente della sezione Anticrimine della Questura di Parma, che offriranno indicazioni utili e suggerimenti pratici per prevenire i tentativi di frode.
L’incontro è aperto alla cittadinanza.