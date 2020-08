A inizio settembre, a San Secondo, la rassegna culturale “Banchi di Nebbia”

La rocca dei Rocca dei Rossi di San Secondo P.se ospiterà nel primo weekend di Settembre la rassegna di spettacoli, conferenze, workshop e mostre, dal titolo “Banchi di Nebbia”.

Al proposito, la dott.ssa Elisa Bertuccioli, dell’Ufficio turistico di San Secondo, ha dichiarato: “Nonostante il periodo difficile che tutti, e le istituzioni culturali nello specifico, stanno vivendo, abbiamo comunque deciso di portare avanti seppur in formato ridotto un’iniziativa che l’anno scorso è stata molto apprezzata e partecipata. Non volevamo e non potevamo interrompere un progetto ambizioso e di altissima qualità che per poter continuare a dare buoni frutti necessita di cure costanti. In questi mesi noi abbiamo continuato a coltivare e dunque siamo lieti di annunciare l’evento Banchi di Nebbia, che si svolgerà presso la Rocca dei Rossi dal 4 al 6 settembre 2020 e che sarà ricco di proposte: dalle presentazioni di libri ai workshop agli spettacoli. Si aggiungerà anche una mostra, di cui vi daremo a breve maggiori informazioni. Come immaginabile, quest’anno la prenotazione agli eventi sarà indispensabile per ottemperare alle norme relative al distanziamento sociale”.

Questo il programma della rassegna:

VENERDÌ 4 SETTEMBRE: ore 20.30: Presentazioni libri

– ELISA BERTUCCIOLI “Delle parole favolose”

– CLARICE TROMBELLA “Sacerdotesse, imperatrici e regine della musica”

ore 22.00: Spettacolo “PER IL VERSO GIUSTO” SIMONE LENZI

SABATO 5 SETTEMBRE: ore 10.00: NICHOLAS CIUFERRI Dalla scrittura allo story telling – ore 10.00: SIMONE LENZI Per il verso giusto – ore 12.00: CLARICE TROMBELLA La scrittura creativa non esiste (Porta una penna e lascia a casa l’ego)

SABATO 5 SETTEMBRE: ore 20.30: Presentazioni libri

– SILVIA DI GIACOMO ” Il corpo del reato”

– GIANLUCA MOROZZI “Dracula e io”

– SARA BERTOGALLI “E’ il tuo colore naturale?”

ore 22.00: Spettacolo “MALEDETTI CANTAUTORI” NICHOLAS CIUFERRI E THE NIRO

DOMENICA 6 SETTEMBRE: ore 10.00: DAVIDE COMBUSTI Scrivere canzoni – ore 11.00: GIANLUCA MOROZZI 5 modi più 1 per trovare spunti narrativi ore – 12.00: SILVIA DI GIACOMO La scrittura di genere: dall’erotico al distopico

Per maggiori informazioni e prenotazioni potete inviare una mail a everelina@virgilio.it o contattare il numero 3288440225

Ufficio turistico di San Secondo Parmense

Via Cavallotti 18

43017 San Secondo Parmense

Tel. 0521 873214 – 871500

Fb: @roccadeirossi