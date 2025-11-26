Quotidiano online di Parma

A Langhirano nasce il Punto di Comunità: un aiuto concreto per cittadini e famiglie

Alla Casa della Salute un nuovo spazio aperto a tutti, con volontari pronti a supportare chi affronta fragilità quotidiane e attività culturali, educative e sociali

di Tatiana Cogo

Un nuovo luogo di accoglienza e supporto apre a Langhirano: il Punto di Comunità, ospitato nella Casa della Salute in via Roma 42, offrirà orientamento ai cittadini per accedere ai servizi sanitari e sociali, con uno sguardo particolare a chi si trova in situazioni di fragilità. L’iniziativa nasce da un progetto condiviso tra Azienda Usl, Comune di Langhirano, Parma Welfare, Unione Montana, Unione Pedemontana e 64 associazioni del territorio, con l’obiettivo di rafforzare i legami sociali e promuovere il benessere collettivo.

Il Punto di Comunità sarà aperto inizialmente tutti i giovedì dalle 9 alle 14, con l’obiettivo di ampliare presto gli orari. Il cuore dello spazio saranno i volontari: saranno loro ad accogliere le persone che arrivano alla Casa della salute e a orientarle non solo verso i suoi servizi, ma anche verso quelli offerti dal territorio. L’obiettivo è non lasciare indietro nessuno, coltivare legami e facilitare le relazioni.

Non solo sanità, quindi, ma tutto ciò che riguarda lo stare insieme e il benessere inteso in senso ampio. Il Punto di Comunità si animerà presto grazie alle associazioni del territorio, un vero microcosmo di competenze e saperi. Saranno loro a proporre le attività negli ambiti più diversi, come ad esempio: l’educazione genitoriale, il cucito, la salute, la cultura, le attività manuali e con gli animali.

Tante risorse preziose che aiuteranno a rendere questo luogo vivo, accogliente e attraente. I volontari “pratici”, “empatici” e “dinamici” coinvolti dalla campagna “Dai una mano”, lanciata lo scorso settembre, ora sono pronti a mettersi a disposizione di chi chiede supporto: per essere accompagnato a una visita o a fare la spesa, per compilare un modulo, sbrigare una pratica burocratica o semplicemente scambiare quattro chiacchiere.

Gesti semplici ma fondamentali per sostenere chi è in difficoltà e rafforzare i legami che tengono insieme la comunità.

All’inaugurazione del Punto di comunità, hanno partecipato: Anselmo Campagna, direttore generale di Azienda Ospedaliero-Universitaria e commissario straordinario di Azienda Usl di Parma; Giordano Bricoli, sindaco Comune di Langhirano; Arnaldo Conforti, direttore di Csv Emilia; Giovanni Gelmini, direttore distretto Sud-Est Ausl di Parma; Nicoletta Piazza, direttrice dipartimento cure primarie distretto Sud-Est Ausl di Parma; Simona Tedeschi coordinatrice operativa di Parmawelfare; Lorenza Dodi referente per i rapporti con il Volontariato Ausl di Parma; personale della Casa della comunità di Langhirano; medici di famiglia; volontari delle associazioni locali.

Per informazioni o adesioni: nonpiusoli@parmawelfare.it – 320 085 6284 – www.parmawelfare.it


Leggi anche:

Imprese in quota, sviluppo in bilico: l’Appennino emiliano cerca il rilancio

Cooperative di comunità, Parma è tra i territori più attivi: sono otto, tutte in Appennino

Bedonia, messa in sicurezza provinciale 359 e progettazione interventi sui ponti Taro I e IV

Borgotaro, arrestato 45enne ricercato da quasi un anno: con lui una donna armata di coltello

Borgotaro: tenta il furto in un circolo sportivo, denunciato 53enne

Bardi, messa in sicurezza ponti sul Rio Corsenna: 2,8 milioni dalla Provincia

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies

Facebook Instagram

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Facebook Instagram

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies