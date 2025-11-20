A Mangiamusica arriva Ronnie Jones

20
Venerdì 28 novembre, ore 21 al Teatro Magnani di Fidenza lo spettacolo “Le 9 vite di Ronnie Jones”… e la Mangiastoria “Made in Borgo”, con degustazioni gratuite di Parmigiano bio, firmata da Giuliano Persegona del Caseificio Persegona
Una delle sue vite l’ha trascorsa negli Stati Uniti, suo Paese d’orgine. Una nella Swinging London. Un’altra ancora in Italia, tra musical, televisione, radio, dischi… E non finisce qui: perchè le vite del leggendario Ronnie Jones, voce soul-blues inconfondibile del panorama internazionale, sono addirittura di più… Le racconterà (e le canterà, soprattutto) venerdì 28 novembre a Mangiamusica – Note pop, cibo rock, rassegna ideata e diretta dal giornalista Gianluigi Negri, che celebra il proprio decennale e che nella serata di apertura ha fatto registrare uno straordinario sold out con Alberto Fortis. Con inizio alle 21 (ingresso gratuito), al Teatro Magnani di Fidenza, andrà in scena lo spettacolo “Le 9 vite di Ronnie Jones”, nel quale il cantante americano sarà accompagnato al pianoforte dal maestro Michele Fazio.
UNA VOCE CHE ENTRA NELL’ANIMA
Splendido ottantottenne con l’energia di un ragazzino, Ronnie Jones vanta una carriera davvero unica e una vita artistica incredibile: da bambino, quando era dodicenne, lo voleva nel suo gruppo Sam Cooke; nella Swinging London ha conosciuto miti come i Beatles e Mick Jagger; ha inciso una cover straordinaria di “Rock your baby”; in Italia, tre le mille cose fatte, è stato tra i protagonisti del musical “Hair” (con Loredana Bertè”), conduttore del programma cult “Popcorn” (sua la hit dance “Video Games”), speaker in numerose radio e, un paio d’anni fa, grande protagonista a “The Voice Senior”.
TRA JAZZ, TEATRO E CINEMA
Michele Fazio, pianista e compositore conosciuto all’estero per la sua predilezione per il jazz, lavora anche per cinema e teatro, con sue colonne sonore. Ha all’attivo collaborazioni, tra i tanti, con Sergio Rubini e Tricarico. Tra i diversi album, il più recente è “Free”, composto da dieci canzoni originali, più un omaggio unico alla sua terra d’origine, la Puglia, con una reinterpretazione molto personale di “Nel blu dipinto di blu”. Per il suo forte impatto lirico e melodico, capace di far vibrare corde emotive con straordinaria immediatezza, si è guadagnato l’appellativo di “super melodista”.
LA DEGUSTAZIONE DEL PARMIGIANO DEL CASEIFICIO CODURO E DELLE SPECIALITÀ DELLA BOTTEGA DEL CODURO
A Mangiamusica si raccontano le grandi storie della musica, ma anche del gusto. Ogni serata prevede, infatti, la “scoperta” e la degustazione gratuita dei migliori prodotti del Made in Borgo. Lo spettacolo del gusto di venerdì 28 novembre sarà firmato dal Caseificio Persegona di Pieve di Cusignano (Fidenza), con il casaro Giuliano Persegona che presenterà il suo inimitabile Parmigiano Reggiano biologico.Le degustazioni di Mangiamusica si tengono nel foyer del Teatro al termine degli spettacoli, mentre le originali Mangiastorie, con protagonisti gli artisti del gusto, animano il palco prima dell’ingresso in scena dei musicisti.
MODALITÀ DI ACCESSO
Tutte le serate di Mangiamusica si svolgono al Teatro Magnani di Fidenza ed iniziano alle 21. Sono a ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili (senza prenotazione).
IL GIORNO DOPO A MANGIAMUSICA E LA SETTIMANA SUCCESSIVA A MANGIA COME SCRIVI
Sabato 29 novembre a Mangiamusica arriverà la leggenda del cabaret Cochi Ponzoni, insieme a Claudio Sanfilippo e la sua band, con lo spettacolo “Canzoni intelligenti”. La settimana successiva, invece, venerdì 5 dicembre al Bistrot Corale Verdi di Parma, prosegue il ventennale della storica rassegna Mangia come scrivi (dalla quale è nata Mangiamusica) con lo chef Danilo Angè e Francesco Coppini di Coppini Arte Olearia.
IL DECENNALE DI UN FORMAT UNICO IN ITALIA
L’originale format pop, nato nel 2016 e unico in Italia, ha già ospitato al Teatro Magnani di Fidenza Niccolò Agliardi (vincitore del Golden Globe 2021) con Edwyn Roberts e Enzo Gentile, Piero Cassano (cofondatore dei Matia Bazar) con Fabio Perversi e Piero Marras, Flavio Oreglio e Alberto Patrucco, Neri Marcorè, Francesco Baccini, Andrea Mirò, Ezio Guaitamacchi & Friends (Paolo Bonfanti, Laura Fedele, Brunella Boschetti) nello spettacolo sui Rolling Stones “Altamont”, Le Sorelle Marinetti, Claudio Simonetti, Vincenzo Zitello & The Magic Door (Giada Colagrande, Arthuan Rebis e Nicola Caleo), Enzo Iacchetti, Davide Van De Sfroos (in quattro diverse occasioni, tra cui il “Maader de Autünn TOUR”, unica data italiana a ingresso libero), Roberto Brivio (insieme a Oreglio e Patrucco), Rossana Casale (con Emiliano Begni, Francesco Consaga, Ermanno Dodaro, Gino Cardamone), Renato Pozzetto, Enrico Ruggeri e i Decibel, Cristiano Godano, Roberto Vecchioni, Federico Zampaglione (Tiromancino), Morgan, Eugenio Finardi (prima con il chitarrista Giuvazza, poi con Mirko Signorile e Raffaele Casarano per il tour “Euphonia Suite”), Violante Placido (con Sebastiano Forte), gli Oliver Onions, Omar Pedrini (con Davide Apollo, più i Màdrega), Tullio Solenghi, Matthew Lee, Dolcenera, Antonella Ruggiero (con Roberto Olzer al pianoforte), Paolo Jannacci, Agadez con il proprio ensemble e il chitarrista Antonio Forcione special guest, il violinista Fulvio Renzi, l’attore Davide Ferrari, la violinista lituana Saule Kilaite.Nel 2020, a causa del Covid, la quinta edizione si è tenuta all’interno del Festival Mangiacinema. Protagonisti di Mangiamusica – Mangiacinema Edition (a Salsomaggiore) sono stati Claudio Sanfilippo, Vincenzo Zitello, Piero Cassano, Andrea Mirò, Alberto Patrucco, Omar Pedrini, Ezio Guaitamacchi, Brunella Boschetti, Lucio Nocentini, Fernando Fratarcangeli.
