A Monchio arrivano i nuovi contenitori per i rifiuti e la raccolta dell’organico: la distribuzione ad agosto

Cambia la gestione dei rifiuti nel Comune di Monchio: nei prossimi mesi prenderà il via un nuovo sistema di raccolta differenziata, con l’introduzione della raccolta dell’organico e la consegna di nuovi contenitori ai cittadini. L’iniziativa fa parte di un piano più ampio promosso da Atersir, Comune e Iren Ambiente Parma, nell’ambito della concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti nel parmense.

Il nuovo sistema, che interesserà gran parte del territorio comunale con alcune varianti per le aree a bassa densità abitativa, prevede una riorganizzazione del ritiro del rifiuto indifferenziato.

In futuro, ogni utenza avrà un numero definito di svuotamenti compreso nella tariffa. Eventuali conferimenti eccedenti comporteranno un costo aggiuntivo per l’utente, con l’obiettivo di premiare i comportamenti virtuosi e responsabilizzare i cittadini sul fronte della produzione dei rifiuti.

La nuova tariffazione non partirà immediatamente: è previsto un periodo di test utile per ottimizzare la raccolta differenziata e contenere al minimo i conferimenti non separati. Tra le novità principali, anche l’attivazione della raccolta dell’umido, finora assente nel territorio.

Per illustrare il funzionamento del nuovo sistema e fornire il materiale necessario, da fine luglio sarà attiva sul territorio una squadra di informatori ambientali di Iren. Gli operatori, muniti di tesserino identificativo, passeranno nelle abitazioni per consegnare: contenitori grigi per il rifiuto residuo, kit per la raccolta dell’organico (bidoncino sottolavello e sacchetti biodegradabili), contenitori per la carta, sacchi gialli con codice a barre per plastica e barattolame.

La distribuzione dei materiali avverrà anche in presenza, martedì 29 luglio e 5 agosto, dalle 9 alle 12.30, al mercato di Monchio in piazza Ca’ Boneto (in caso di maltempo la distribuzione si terrà in Comune); sabato 26 luglio, 2 e 9 agosto, dalle 9 alle 12.30, al Comune di Monchio, in piazza Caduti di Tutte le Guerre, 1.

Se al primo passaggio l’utente non sarà reperibile, verrà lasciato un avviso per un secondo tentativo. In caso di ulteriore assenza, si potrà ritirare il materiale in un Punto Ambiente Temporaneo indicato nel messaggio.

Per qualsiasi dubbio o per verificare l’identità degli incaricati, i cittadini possono contattare il Servizio Customer Care Ambientale Iren al numero verde 800 212607.