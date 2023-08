Venerdì 8 e sabato 9 settembre a Monticelli Terme debutta la prima edizione di “Monte Food Festival”, la manifestazione che sostituisce la storica fiera “Parmigiano Reggiano in Festa”, aprendosi ad altre eccellenze gastronomiche del nostro territorio.

Teatro della manifestazione sarà l’intera frazione termale di Monticelli (il centro, l’Area Zinelli, le Terme); le associazioni di volontariato locali, coinvolte nell’organizzazione della manifestazione, cureranno il servizio ristorazione.

La manifestazione sarà animata dalla presenza del Mercato di Forte dei Marmi, affiancato da un mercatino di artigianato artistico, prodotti gastronomici, laboratori e animazione per bambini e ragazzi e l’inaugurazione dei murales realizzati dai giovani nell’ambito del progetto ArtisticaMente, in collaborazione con Azienda Pedemontana Sociale. Non mancheranno la ristorazione tradizionale e gli eventi musicali: in particolare, sabato 9 settembre, l’atteso concerto dello Stato Sociale in collaborazione con Caos Spettacoli di Parma.

Per i palati più esigenti sabato 9 settembre presso la sala convegni dell’Hotel delle Rose si terrà una degustazione guidata di Parmigiano Reggiano, abbinato ad altri prodotti gastronomici d’eccellenza tra cui i vini Bordeaux direttamente dalla città di Libourne, con cui proprio in occasione del Festival verrà ufficializzato il gemellaggio.

La manifestazione, ad ingresso libero e gratuito, è organizzata dal Comune di Montechiarugolo con il contributo di: Mutti S.p.A (main sponsor), La Fabbrica Comunità, Salumificio Volpi S.p.A, All Food S.p.A, Compagnia Alimentare Investimenti, Consorzio Parmigiano Reggiano, Ospedale Maria Luigia, Conad Monticelli Terme, Gruppo Zatti, Corte Parma Alimentare S.r.L, Parmareggio Granterre S.p.A, Gruppo Iren, Terme di Monticelli, Fratelli Galloni S.p.A, Destinazione Turistica Emilia.

INFO: www.visitmontechiarugolo.it

MONTE FOOD FESTIVAL

Monticelli Terme – Venerdì 8 e Sabato 9 Settembre 2023

Il programma del Festival

Venerdì 08 settembre 2023

Presso l’AREA ZINELLI:

Dalle 19 ristorazione tradizionale a cura dei circoli locali e

Show Cooking con il corporate chef di Mutti spa e assaggi per il pubblico

Dalle Ore 18.30 show presentato da Alessandra Cadoppi e Pietro Adrasto Ferraguti di TV Parma con numerosi ospiti*, premiazione del Palio dei caseifici e Show cooking con il corporate chef di Mutti spa, Carlo Casoni: “La ricetta del MFF: il flan alla Montechiarugolo”

(*ospiti:

– Nicola Bertinelli Presidente Consorzio Parmigiano Reggiano

– Andrea Massari Presidente della Provincia di Parma

– Alessio Mammi Assessore Regionale

– Andrea Carletti Sindaco di Bibbiano (il paesaggio rurale della Val d’Enza)

– Federico Galloni Vicepresidente del Consorzio del Prosciutto di Parma 15’

– Francesco Mutti

– Maurizio Zipponi presenta il suo libro “Fabbrica-comunità. La nuova impresa tra profitto giusto e valore condiviso”

– La dietologa di Villa Maria Luigia: “NutriMente”

– Casa Ferrari in esterna: “il cannolo al Parmigiano Reggiano” e “Parma-Reggina, il commento a caldo”

– Consorzio Biodistretto delle Alte Valli

– AIC celiaci

– Rappresentante delle associazioni di volontariato

Ore 22: concerto JF Band

Sabato 09 settembre 2023

Vie del Centro (Via Montepelato Nord, Via Marconi, Via Montepelato Sud, Via Matteotti)

Dalle ore 8 Mercato con il Consorzio originale degli Ambulanti di Forte dei Marmi, oltre ad mercatino hobbisti e banchi gastronomici;

Via Marconi dal civico 32

stand associazioni, caseifici e prodotti enogastronomici

area antistante il Centro Polivalente ( Via Marconi 13bis)

animazione per bambini e ragazzi a cura della Biblioteca comunale:

ore 10-12,30: mattina per il bambini con Ludoblò e giochi in collaborazione con coop. Accento;

ore 16-18:30: giochi, libri game e tavoli dimostrativi di giochi di ruolo in collaborazione con Comelasfoglia Studios e Circolo ArciTortiano;

Orlandini: Laboratorio di pasta fresca per bambini. Aperitivi e somministrazione di prodotti tipici della tradizione parmigiana;

Inaugurazione del murale realizzato nell’ambito del progetto ArtisticaMente; ad affiancare gli aspiranti “Street artist” ci sarà Giulio “Hulio” Tirelli di Emersa Aps.

Presso Hotel delle Rose (Via Montepelato Nord n. 4)

Alle ore 17: Parmelier degustazione di Parmigiano Reggiano abbinato a Prosciutto Crudo di Parma dei Fratelli Galloni e ai vini Bordeaux direttamente dalla città di Libourne, gemellata con il Comune di Montechiarugolo, raccontati dai sommelier dell’AIS

Piazza Fornia:

gonfiabili e pesca per bambini

presso l’Area Zinelli:

Dalle 12 alle 14:30 ristorazione a cura delle Associazioni

Dalle 19 ristorazione tradizionale a cura dei circoli locali

Show Cooking con il corporate chef di Mutti spa e assaggi per il pubblico

Durante tutta la giornata campo prova tennis a cura del Tennis Club President

Ore 21.30: Concerto de LO STATO SOCIALE con Sexy Stupido Futour (ingresso libero).

“Monte Food Festival rappresenta per noi l’evoluzione della storia del Parmigiano Reggiano, che come manifestazione nasce negli anni Settanta e si afferma. Ma nel corso di questi anni la visione del Comune di Montechiarugolo sui prodotti è cambiata; abbiamo un territorio che oggi può vantare tantissime eccellenze. Da questa idea, e dal progetto di valorizzazione del territorio che stiamo perseguendo ormai dall’inizio di questo mandato, nasce Monte Food Festival, quella che diventerà ed è a tutti gli effetti la prima fiera del Comune di Montechiarugolo. La nostra storia evidenziava la mancanza di una fiera vera e propria, che va ad arricchire l’estate di Montechiarugolo, il panorama dei 55 eventi del calendario delle manifestazioni del Comune e le proposte di promozione turistica che coinvolgono in particolar modo Monticelli Terme con proposte per ogni età e per ogni gusto. Quindi coinvolgimento dei bambini, delle famiglie e di tutte le persone che vorranno venire a scoprire le eccellenze di Montechiarugolo. Ne parleremo, le faremo scoprire, le assaggeremo e ci divertiremo insieme: questo è lo spirito di Monte Food Festival, con l’augurio che sia il primo di una lunga serie” – Daniele Friggeri, Sindaco di Montechiarugolo

“Monte Food Festival: il nome rivela già l’evoluzione che abbiamo voluto far compiere alla Festa del Parmigiano Reggiano. Il Parmigiano Reggiano viene affiancato da altri prodotti di eccellenza come il pomodoro e il Prosciutto di Parma. La nostra visione di promozione del territorio punta infatti sulla creazione di sinergie fra queste eccellenze e tutte le altre realtà produttive del territorio, per dare linfa e futuro al progetto. Un grande fine settimana per Montechiarugolo e in particolare per la frazione di Monticelli Terme, tradizionale location del festival, il cui programma sarà particolarmente ricco anche di eventi musicali, laboratori e giochi per bambini, oltre alle occasioni di shopping con il Mercato di Forte dei Marmi. Chi si perderà questo evento lo rimpiangerà per tutta la vita!” – Giuseppe Meraviglia, Assessore alle Manifestazioni del Comune di Montechiarugolo