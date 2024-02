A Noceto di scena la danza: “Traviata” il 1° marzo, al Teatro Moruzzi

Venerdì 1° marzo, alle 21, al Teatro Moruzzi di Noceto andrà in scena lo spettacolo della Compagnia Artemis Danza “Traviata”, organizzato da Donne Impresa Confartigianato Parma con Ancos Aps, grazie alla collaborazione del Comune di Noceto.

Traviata è il primo capitolo di un coraggioso progetto firmato da Monica Casadei, eclettica coreografa emiliana formatasi fra Italia, Inghilterra, Francia e vari soggiorni in Oriente, dedicato a Giuseppe Verdi, che si propone di tradurre nel linguaggio della danza i melodrammi più celebri del più amato compositore italiano.

Quella che vedremo sul palco venerdì 1° marzo sarà una Traviata letta dal punto di vista di Violetta. Violetta contro tutti, al centro di una società maschilista espressa da un coro in nero. Violetta moltiplicata in tanti elementi femminili, in tanti spaccati di cuore. Violetta disprezzata, che anela, pur malata, pur cortigiana, a qualcosa di puro. Violetta contro cui si scagliano le regole borghesi espresse dal padre di Alfredo, Giorgio Germont, emblema di una società dalla morale malsana. Una società in cui per certi versi si rispecchia a distanza anche la nostra.

“Donne e ragazze continuano purtroppo a subire discriminazioni e violenze in ogni parte del mondo. La parità di genere non è solo un diritto umano fondamentale, ma la condizione necessaria per un mondo prospero, sostenibile e in pace. E non dovremmo ricordarcene solo a marzo – ha dichiarato Francesca Passeri, presidente del gruppo Donne Impresa-. L’obiettivo è combattere l’ipocrisia del coro e questo spettacolo ci farà capire proprio quanto sia “nefasto” il coro. Dobbiamo cercare di raggiungere l’uguaglianza con giusti mezzi affinché donne e uomini possano emanciparsi nella migliore condizione e stare in equilibrio su uno stesso piano dove le forze non siano contrapposte o violente ma cemento che elimina le crepe”.

“Abbiamo contribuito come Ancos Aps molto volentieri a questo evento, perché è fondamentale tenere i riflettori accesi sulla questione della parità di genere e soprattutto mettere in campo azioni concrete per combattere la violenza di genere che purtroppo sta dilagando – ha spiegato Sara Bini, presidente di Ancos Aps, comitato di Parma. I dati confermano che, nonostante gli ultimi interventi legislativi, ogni tre giorni muore una donna in Italia. Sono state state 125 nel 2022, 120 nel 2023. E come sappiamo avvengono ad opera di mariti, ex mariti ex fidanzati. Dunque è importante continuare ad occuparci di questi temi, a partire dalle scuole, tutto l’anno, non solo in prossimità dell’8 marzo o del 25 novembre”.

“Patrociniamo con grande piacere questo spettacolo – commenta il sindaco di Noceto Fabio Fecci – organizzato da Donne Impresa Confartigianato Parma con il Comitato provinciale di Ancos, che ospitiamo nel nostro teatro Moruzzi, di cui quest’anno ricorre il ventennale della inaugurazione. In occasione di questo importante anniversario abbiamo organizzato una rassegna particolarmente ricca di eventi che spaziano dalla prosa , alla musica ed alla danza, per dare vita ad un’offerta veramente molto articolata. In particolare questo spettacolo nel porre al centro la figura femminile, affronta i temi della violenza, con riferimento a quella di genere , una piaga che abbiamo il dovere di contrastare e combattere con ogni mezzo, partendo dalla prevenzione”.

“Mi unisco alle parole del sindaco – interviene l’assessore alla Cultura Antonio Verderi – nell’esprimere tutta la mia soddisfazione nell’ospitare un evento in collaborazione con Donna Impresa Confartigianato Parma, con riferimento a questo spettacolo dove la prestigiosa Compagnia Artemis Danza, legata al Comune di Noceto da un lungo rapporto di collaborazione, propone e rivisita fra danza e musica l’opera lirica verdiana più rappresentata al mondo”.

“La fruttuosa collaborazione fra il Comune di Noceto -commenta il vicesindaco Daisy Bizzi – e Donne Impresa Confartigianato Parma con il Comitato provinciale di Ancos porta a Noceto nel nostro teatro comunale questo spettacolo di Artemis Danza, dal grande valore artistico ed alta intensità emotiva, dove attraverso il dialogo serrato fra danza e musica vengono affrontati temi di grande attualità come quello del contrasto alla violenza di genere, riaffermando il dovere etico di promuovere la cultura delle pari opportunità attraverso ogni strumento e di combattere ogni forma di violenza e discriminazione”.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Quello di Noceto sarà il primo di due importanti eventi organizzati dal gruppo Donne Impresa in occasione della Giornata internazionale della Donna. Seguirà, a partire dall’8 marzo (fino all’8 aprile) una mostra nella sede di Confartigianato Imprese di Parma (viale Mentana 139/a) dal titolo “Linguaggi di Genere”, esporranno l’illustratrice parmigiana Francesca De Angelis e la fotografa nocetana Lorenza Moruzzi.