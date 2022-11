A Noceto tutto pronto per la Fiera di San Martino

Noceto: mantenere vive le più antiche tradizioni di un territorio è un obiettivo importante, perché significa salvaguardarne identità e radici, oltre che promuoverlo nelle sue caratteristiche ed eccellenze, dando benefici al tessuto commerciale locale e favorendo aggregazione e coesione sociale.

La fiera di San Martino è senza dubbio uno fra gli appuntamenti maggiormente sentiti in paese, che affonda le sue radici nel passato ed anche per questo è caratterizzato dalla sua forte connotazione legata alle tradizioni agricole del territorio.

La fiera, il cui svolgimento è previsto nella domenica che si colloca in maniera più prossima alla giornata dedicata a San Martino – 11 novembre -, è frutto come di consueto della collaborazione fra l’Amministrazione Comunale di Noceto e le istituzioni maggiormente rappresentative nel mondo dell’agricoltura e del volontariato locale.

Anche quest’anno il programma si presenta particolarmente ricco e contraddistinto da una forte sinergia fra le realtà locali – le associazioni di volontariato, quelle di promozione del territorio, la Parrocchia e gli operatori commerciali – e prevede numerose iniziative ed attrazioni di grande interesse: il Villaggio della biodiversità zootecnica, il Mercato di Campagna Amica, l’ esposizione di macchine agricole innovative, lo show cooking di una forma di Parmigiano Reggiano, i laboratori dell’arte del norcino e della smielatura, stand didattici a tema ambientale per ragazzi, lo stand gastronomico con i prodotti che si fregiano del marchio De.C.O. – nocetani doc, gnocchi e salame fritto – hobbisti e mercato straordinario , caldarroste e vin brulè, la pesca di beneficenza.

Visitabili le prestigiose realtà museali ospitate dal territorio comunale nocetano, il Museo della Liuteria e del Disco presso il Castello della Musica e il Museo Archeologico – dove è allocata la terramare dell’Età del Bronzo con tutti i reperti in essa rinvenuti, unicum a livello europeo – e quello della Tipografia, accolti dalla struttura polifunzionale di via Silone. In particolare sono previste visite guidate presso i Musei ed alle 15,30 laboratori per bambini dai 6 agli 11 anni presso il Museo Archeologico con prenotazione obbligatoria 340/1939057

Il momento ufficiale di apertura della fiera è previsto alle ore 10 di domenica 13 novembre nel centro storico

L’organizzazione della fiera, che tradizionalmente sorge sotto l’egida dell’Amministrazione Comunale, prevede la sinergica collaborazione fra il Comune e le realtà associative più importanti che operano nel settore del mondo agricolo, il Consorzio Agrario Parma – lo storico ente fondato nel 1893 impegnato nel sostegno e nello sviluppo dell’imprenditoria che opera nel campo dell’agricoltura locale – Coldiretti Parma, l’Associazione Regionale Allevatori Emilia Romagna, Campagna Amica, con il sostegno della società Emilcap, nata dalla sinergia fra Consorzio Agrario di Parma, quello dell’Emilia e delle Terrepadane, del Consorzio del Parmigiano Reggiano e del Consorzio Bonifica Parmense. Importante e fattiva anche la collaborazione con le realtà di volontariato locale.

Il Sindaco Fabio Fecci: “E’ sempre con grande piacere che organizziamo uno fra gli eventi maggiormente identitari e di spicco del nostro paese, la fiera di San Martino, alla quale con il passare degli anni abbiamo voluto dare una connotazione volta a rinsaldare il forte legame del nostro territorio con il mondo agricolo, raffigurato fra tradizione e innovazione. La nostra terra è ricca di fiorenti aziende agricole, che hanno saputo orientarsi alla tecnologia, innovando le tecniche di coltivazione e produzione, coniugandole all’obiettivo di mantenere la qualità e genuinità dei nostri prodotti, all’insegna della garanzia della sicurezza alimentare. Ringrazio quanti vivono nelle campagne e continuano a dedicarsi all’agricoltura, la loro è una presenza importante, cha va a vantaggio dei territori anche sotto l’aspetto del controllo, della regimazione delle acque e dei fenomeni che lo spopolamento e l’incuria possono provocare. Grazie a tutte le realtà che insieme a noi collaborano all’organizzazione della fiera. Questa giornata offrirà inoltre l’occasione di visitare i nostri prestigiosi musei – Archeologico, della Tipografia e quelli accolti dal Castello della Musica, il Museo del Disco Storico e della Liuteria. Puntiamo a valorizzare le nostre eccellenze attraverso proposte dove cultura, enogastronomia e tradizioni locali si uniscono per dare la possibilità a chi viene a Noceto di calarsi nella nostra realtà cogliendone i diversi aspetti”.

Il Vicesindaco con delega alle Politiche per le Attività Commerciali e Produttive ed alle manifestazioni Fieristiche e Mercatali Daisy Bizzi: “Come di consueto questa fiera appoggia su una programmazione molto articolata ed ampia, dove il mondo agricolo ha una posizione di assoluta centralità. Viviamo in un territorio che può vantare una tradizione d’eccellenza in questo campo, abbiamo risorse e prodotti preziosi, da cui discendono tutte le attività ed “arti” che li caratterizzano.

Per promuovere le tradizioni enogastronomiche locali abbiamo ufficializzato nel 2018 in Consiglio Comunale il marchio De.C.O., di cui si fregiano i migliori prodotti della nostra tradizione agroalimentare, il sigillo che ne garantisce qualità e tracciabilità, a testimoniare il ruolo attivo del Comune nel favorire le condizioni per la sostenibilità dello sviluppo locale attraverso la valorizzazione delle tipicità locali. I prodotti De.C.O. oggi sono raccolti in un ricettario, che sarà disponibile nello stand in fiera, dove attraverso immagini e testi viene raccontata la loro storia, che si intreccia saldamente con la storia del nostro territorio, per entrare – a pieno titolo –a farne parte.

Un ringraziamento a Coldiretti, con le realtà ad essa collegate, per la collaborazione sempre attiva e consolidata e alle locali associazioni di volontariato”.

La Consigliera delegata alle Politiche Frazionali Barbara Faroldi: “E’ la valorizzazione delle tradizioni agricole di grande eccellenza del nostro territorio e la loro promozione in un’ottica di sostenibile apertura al futuro l’obiettivo con cui è sorta la fiera agricola patronale. E’ un evento importante per tutta la nostra realtà locale, che ha una spiccata vocazione agricola ed artigianale, nel quale abbiamo coinvolto in una bella sinergia tutte le realtà che meglio rappresentano il mondo agricolo e lavorano per valorizzarlo, innovarlo e sostenerlo. Sono tante le proposte che trovano spazio in questa programmazione, che renderà il nostro bel centro storico la sede di un evento che offrirà l’opportunità di avvicinarci al fascino della realtà contadina nei suoi volti diversi, quello delle sue arti e pratiche più antiche e quello dell’innovazione tecnologica con i suoi più recenti strumenti , di degustare le eccellenze agroalimentari locali – bene rappresentati nel marchio De.C.O. – e visitare i nostri luoghi della storia e della cultura”.

” E’ sempre con entusiasmo che organizziamo la Fiera di San Martino >> commenta il consigliere comunale per la promozione dell’aggregazione sociale Manuel Marchinetti << insieme agli Enti più rappresentativi nel settore dell’agricoltura e alle associazioni locali. Come ogni anno la fiera unisce realtà diverse e iniziative diverse, che hanno come matrice comune quella di valorizzare la nostra identità connotata da una forte appartenenza al mondo dell’agricoltura e le nostre tradizioni, promuovendo le tipicità nell’agroalimentare locale, così bene rappresentato anche dai prodotti De.C.O. Ricordo che venerdì 11 ci sarà in Club House la serata per i giovani organizzata da Proloco e Rugby Noceto”.

“L’eccellenza dei nostri territori” prosegue il consigliere alle politiche agricole Filippo Peveri “è senz’altro il Parmigiano Reggiano, protagonista in fiera dello show cooking che prevede la sua cottura in diretta con la sua degustazione nelle varie stagionature, iniziativa debuttata nel 2019 che ha sempre ottenuto interesse a partecipazione da parte del pubblico. Sottolineo che nelle cinque province ricomprese nel comprensorio del Parmigiano Reggiano, Noceto è una presenza importante perché conta ben 11 caseifici, pari al 3 per cento sul totale”.

L’agricoltura – comunica il Presidente di Coldiretti Parma Luca Cotti – animerà il centro storico di Noceto con la Fiera agricola di San Martino, un evento molto atteso sia dagli addetti ai lavori sia dai cittadini consumatori. L’obiettivo è quello di evidenziare l’importante ruolo dell’agricoltura nel nostro territorio, di valorizzare l’attività di tanti coltivatori diretti impegnati quotidianamente nella produzione di cibo sano e genuino e nella tutela dell’ambiente, della sostenibilità e biodiversità. E’ anche un’occasione per promuovere l’economia locale e rafforzare il dialogo tra mondo agricolo e mondo dei consumatori. Anche quest’anno – aggiunge Luca Cotti – accoglieremo i cittadini con un ricco programma, attrattivo per grandi e piccini, per far vivere a tutti una giornata a diretto contatto con la campagna, conoscere e degustare prodotti d’eccellenza nel mercato di Campagna Amica, ammirare la rassegna zootecnica delle Biodiversità dell’Emilia Romagna, assistere alla cottura di una forma di Formaggio Parmigiano Reggiano, visitare la Rassegna di attrezzi agricoli d’epoca e macchine innovative del Consorzio Agrario di Parma. Non mancherà una piccola fattoria con gli animali da cortile e uno spazio dedicato ai bambini con la mostra degli elaborati realizzati dalle scuole di Noceto sul tema ‘La risorsa acqua, bene prezioso per l’alimentazione, l’ambiente e l’agricoltura”.

“La Fiera agricola di San Martino è un evento – evidenzia il Direttore di Coldiretti Parma Marco Orsi – che vuole portare la campagna nei centri storici delle città, con aree tematiche dedicate, e vuole valorizzare la filiera corta, facendo conoscere da vicino ai cittadini il meglio delle produzioni agricole territoriali, la cultura e le tradizioni contadine. Anche questa iniziativa – sottolinea Marco Orsi – è un’occasione importante per tenere alto il valore del cibo vero, naturale e sostenibile, che possiamo trovare nei mercati di Campagna Amica, contro i cibi sintetici creati in laboratorio.

Come Coldiretti, insieme ai cittadini consumatori e alle istituzioni, siamo impegnati a difendere con determinazione il nostro Made in Italy, oggi messo seriamente a rischio non solo dal cibo sintetico ma anche dal nutriscore, un sistema di etichettatura a semaforo fuorviante, che finisce per promuovere cibi ‘spazzatura’ escludendo paradossalmente dalla nostra alimentazione e dalla dieta Mediterranea cibi sani e naturali, da secoli presenti sulle nostre tavole, come il Parmigiano Reggiano. Ringraziamo- conclude Orsi – l’Amministrazione comunale di Noceto che ci ospita e che, attraverso questo appuntamento, contribuisce a promuovere il territorio e l’agricoltura. Grazie anche alla squadra Coldiretti coordinata dal Segretario di Zona Mauro Mangora, al Gruppo Fiera agricola San Martino di Noceto, ai produttori di Campagna Amica, agli sponsor (Consorzio del Parmigiano Reggiano sezione di Parma, Consorzio della Bonifica parmense, Consorzio Agrario di Parma, Emilcap, ARAER e Credit Agricole) e a quanti si sono prodigati nell’organizzazione di questa importante iniziativa”.

E’ intervenuto anche Mauro Mangora, nuovo segretario di zona della Coldiretti << Con piacere ho notato quanto la fiera agricola sia un evento molto sentito a Noceto, sia da parte di quanto operano in agricoltura sia da parte dei cittadini. Questo evento è una bella vetrina anche per le eccellenze agroalimentari del nostro territorio, che portiamo in fiera attraverso Campagna Amica. Eventi come questo sottolineano l’alta qualità del cibo made in Italy , il nostro impegno è la sua salvaguardia, perché è un davvero un valore identitario . A mia volta sottolineo quanto la collaborazione con tutti gli attori che hanno dato vita a questa bella manifestazione sia stata davvero fruttuosa e fattiva”.

“La fiera nocetana di San Martino” commenta Stefano Orsi, coordinatore territoriale Consorzio Agrario Parma “è davvero un evento fra tradizioni e innovazione, che vede tanti soggetti uniti nell’obiettivo di dare risalto al mondo agricolo ed a tutte le realtà che a vario titolo vi operano. In questa fiera porteremo l’innovativo trattore New Holland a metano, primo trattore di serie al mondo alimentato totalmente a metano, fondamentale per ridurre le emissioni di CO2 senza penalizzazioni in termini di prestazioni. Altro strumento innovativo sono le attrezzature basate su sistemi tecnologicamente avanzati che sfruttano informatica ed elettronica, come la georeferenziazione. Tutto questo consente di razionalizzare l’uso delle risorse naturali nel rispetto del terreno e dell’ambiente. In fiera sarà presente il nostro stand dove i cittadini potranno reperire informazioni”.

La leggenda di un cavaliere generoso e nobile…

Si mischia veramente con l’identità di Noceto la leggenda di San Martino di Tours, un antico cavaliere che si racconta abbia tagliato il suo mantello a metà per donarne una parte ad un pellegrino indigente, anche se vi sono versioni che riferiscono che in realtà abbia staccato dal mantello tutta la calda imbottitura interna per farne dono al pellegrino.

Era una giornata particolarmente fredda che poi, miracolosamente, pare si fosse aperta ad un tiepido sole, tanto che le giornate attorno all’11 novembre hanno meritato l’appellativo di “estate di San Martino”.