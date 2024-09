Il secondo appuntamento di “PARMA INTERACTION”, la rassegna che CGIL Parma dedica al tema delle migrazioni, è in programma per venerdì 27 settembre, alle ore 18, ad OltreLab, in piazzale Bertozzi, 41, dove sarà possibile partecipare alla presentazione del libro “NONGOLEM” (Europa Edizioni, 2023), di Talatou Clementine Pacmogda. A dialogare con l’autrice, scrittrice ed attivista italiana originaria del Burkina Faso, sarà Lisa Gattini, segretaria generale CGIL Parma.