A Palazzo Marchi Presentazione del libro di Carlo Vanoni “Ho scritto t’amo sulla tela”

Mercoledì 30 settembre alle ore 18.30 presso Palazzo Marchi (Strada Repubblica 57) Talking Teens-Le Statue Parlano! presenta il libro “Ho scritto t’amo sulla tela. La storia dell’arte in dodici profili di donna” di Carlo Vanoni (Solferino), a cura dell’associazione ECHO e di Paola Greci, con il patrocinio del Comune di Parma.

Perché ci innamoriamo? Cosa risponderebbero, se potessero parlare, donne come la Galatea di Raffaello, la Cleopatra del Tiepolo, Dora Maar dipinta da Picasso, la madre nel ritratto di Boccioni o la Venere degli stracci di Michelangelo Pistoletto?

Carlo Vanoni, consulente per varie gallerie d’arte e curatore di mostre, autore e attore teatrale, racconta 12 figure femminili che nel tempo sono state capaci di colpirlo e ammaliarlo, e che diventano insieme, nelle pagine del suo ultimo libro ‘Ho scritto t’amo sulla tela’, il ritratto di oltre cinque secoli di storia dell’arte.

Nel suo stile unico, che combina in modo colto e appassionato divulgazione e narrazione, Vanoni ci offre un punto di vista nuovo sui più grandi artisti della nostra cultura, sul mutare del gusto e degli stili, sulle sfaccettature e i significati della femminilità.

Carlo Vanoni si laurea prima in Sociologia dei Mass Media e Comunicazione all’Università di Urbino e, successivamente, in Conservazione dei Beni Culturali all’Università Ca’ Foscari di Venezia. È consulente per gallerie, cura mostre di prestigiosi artisti, è presentatore televisivo e divulgatore attraverso innumerevoli conferenze sull’arte contemporanea. È ideatore di BienNoLo, la prima Biennale d’arte milanese.

Ha pubblicato il libro “Andy Warhol era calvo”, una raccolta di testi scritti per la rivista bimestrale Arte iN dove tiene una rubrica fissa. Con Luca Berta è autore del saggio “A letto con Monna Lisa. Storia dell’arte per pendolari” tradotto in inglese (“In bed with Monna Lisa”).

Per Solferino ha pubblicato “A piedi nudi nell’arte” (2019). Con il comico Leonardo Manera è autore e interprete dello spettacolo teatrale “I migliori quadri della nostra vita”, un mix di comicità e storia da cui è nato il programma “L’arte di vivere” in onda su ZeligTV.È autore e interprete degli spettacoli teatrali “L’arte è una caramella” e “Michelangelo e il pupazzo di neve”.Ospite di trasmissioni radiofoniche (Radio 101, Radio 2) e televisive (“Cominciamo bene estate”, Geo & Geo, entrambe Rai3).

L’evento è realizzato con il sostegno diPALAZZO MARCHI, GOODMATCH, Tenuta Rivalazzo FOOD, AMMI Associazione Mogli Medici Italiani – Sez. Parma, FIDAPA BPW ITALY Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari – Sez. Parma, CLUB DEL FORNELLO – PARMA 2, Costanza Zampiccinini, LOTUS onlus.

Ingresso libero. Nel massimo rispetto delle norme antiCovid-19, il numero dei posti disponibili è limitato, pertanto è consigliata la prenotazione a questa mail team@talkingteens.it.