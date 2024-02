A Parma approvato il nuovo regolamento del settore benessere. Soddisfatte le associazioni dell’artigianato

Acconciatori e estetiste, tatuatori e piercer di Parma avranno, finalmente, un nuovo regolamento.

È stato, infatti, approvato all’unanimità, durante l’ultimo consiglio comunale, il documento che regola le attività del settore benessere (sui servizi alla persona) in città.

Documento fermo al 2009.

È anche grazie al lavoro delle due principali associazioni di categoria, Confartigianato Imprese Parma e Cna Parma, che si è giunti, dopo oltre un anno di lavoro, all’approvazione di lunedì.

“Ringraziamo di cuore Chiara Vernizzi, assessora con delega alle Attività Produttive, che insieme al delegato Luca Vedrini e a tutti i dirigenti, funzionari e tecnici dell’assessorato ci hanno in primis ascoltato e in secondo luogo condiviso le tematiche e le modalità operative che abbiamo proposto – hanno spiegato Michele Ziveri, presidente di Confartigianato Benessere Parma e Gianluca Avanzini presidente di CNA Benessere e Sanità -. Il comparto aveva assolutamente bisogno di un nuovo regolamento a fronte di un vero e proprio cambio epocale accaduto in questi ultimi 15 anni. Auspichiamo inoltre che ora, alla luce del nuovo regolamento di Parma si possano aggiornare anche quelli degli altri comuni della provincia, molti dei quali fermi da decenni”.

Il regolamento, che va nella direzione di una netta semplificazione burocratica, definisce gli orari di apertura, i giorni di apertura e chiusura, i giorni di apertura facoltativa e soprattutto ha introdotto la possibilità di affitto di poltrona/cabina (definita dalla legislazione nazionale nel 2014), particolarmente importante per il contrasto all’abusivismo.

Infine è stato semplificato l’impianto sanzionatorio ed è stata introdotto lo strumento della diffida, utile per correggere minori infrazioni come per esempio la mancata esposizione del tariffario o dell’orario di apertura.