A Parma arriva il Disc Golf: inaugurato il primo percorso cittadino nel Parco Alessi di Vigheffio

Dimenticate mazze e palline: nel parco Giorgio Alessi di Vigheffio si lancia il frisbee verso un canestro. È arrivato anche a Parma il disc golf, una disciplina in rapida ascesa che unisce sport, inclusività e contatto con la natura.

Nel pomeriggio di oggi è stato inaugurato il nuovo impianto di disc golf all’interno del parco comunale in via Soncini Pancrazio 24, alla presenza dell’assessore allo Sport Marco Bosi, dell’assessore ai Lavori Pubblici e Verde Pubblico Francesco De Vanna, del delegato allo Sport Davide Antonelli e dei rappresentanti dell’Asd Voladora, associazione specializzata negli sport con il disco.

Il campo comprende 9 canestri con catene, ciascuno corredato da una mappa dettagliata, per un percorso completo accessibile anche a giocatori su sedia a rotelle. Sono previste anche piazzole facilitate per rendere il gioco più semplice a chi si avvicina per la prima volta a questo sport.

Il disc golf, variante accessibile e sostenibile del golf tradizionale, consiste nel lanciare un disco (simile al frisbee) cercando di centrare un canestro nel minor numero di lanci possibile. Una disciplina che unisce precisione e divertimento e che può essere praticata da persone di tutte le età, anche in presenza di disabilità fisiche o psichiche.

L’intervento, dal costo contenuto di circa 6.000 euro, si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione del parco di Vigheffio, incentrato su disabilità e inclusione. Un investimento che va oltre lo sport, puntando a rendere le aree verdi luoghi sempre più vissuti, accessibili e socialmente attivi.

“Il disc golf ha un grande potenziale educativo e sociale: è inclusivo, praticabile all’aperto e promuove uno stile di vita attivo. Questo impianto rappresenta un passo concreto verso una città più sportiva e accogliente per tutti”, ha commentato l’assessore Bosi.

La creazione del campo risponde alla crescente diffusione del disc golf anche a Parma, dove stanno nascendo community di appassionati. Un’ulteriore opportunità per promuovere l’attività fisica nei quartieri e valorizzare gli spazi pubblici attraverso lo sport.