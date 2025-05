A Parma Assemblea Generale SERN 2025: 20 anni di cooperazione tra Italia e Svezia

Al via l’Assemblea Generale della rete SERN – Sweden Emilia-Romagna Network, appuntamento annuale di riferimento per i membri della rete che quest’anno, nel ventesimo anniversario dalla sua costituzione, si svolge nella nostra città ospitato dal Comune di Parma, dalla Provincia di Parma e da Emiliambiente S.p.A.

Fondata nel 2005, la rete SERN rappresenta un partenariato strategico tra enti pubblici italiani e svedesi, con un nucleo centrale costituito da amministrazioni locali e regionali, enti del terzo settore, istituzioni scolastiche e università. La sua missione è quella di promuovere la cooperazione territoriale tra Italia e Svezia, attraverso progetti condivisi, scambi di buone pratiche, formazione congiunta e iniziative comuni in ambito europeo.

Nel corso dei suoi vent’anni di attività, SERN ha saputo costruire un solido modello di collaborazione bilaterale, favorendo l’integrazione tra le due culture amministrative e contribuendo attivamente allo sviluppo di politiche pubbliche innovative in diversi settori, tra cui l’istruzione, il welfare, la sostenibilità ambientale, l’inclusione sociale e la digitalizzazione. La rete opera anche come catalizzatore per la partecipazione ai programmi dell’Unione Europea, facilitando l’accesso ai finanziamenti comunitari e rafforzando la capacità progettuale degli enti aderenti.

La due giorni a Parma si è aperta questa mattina all’Auditorium di Palazzo del Governatore, coi saluti istituzionali del Sindaco Michele Guerra, Alessandro Fadda, Presidente della Provincia di Parma, di Andrea Massari, Consigliere della Regione Emilia-Romagna e di Cecilia Burenby, Presidente del Consiglio Esecutivo di SERN, Comune di Mjölby.

L’Assemblea Generale di Parma

L’Assemblea Generale rappresenta l’appuntamento istituzionale più rilevante della rete SERN, che si riunisce annualmente in alternanza tra Italia e Svezia. In questa sede, presieduta dal Presidente del Comitato Esecutivo, vengono assunte le decisioni strategiche relative alle attività e agli indirizzi futuri della rete.

Il programma della due giorni di Parma si rivolge a rappresentanti politici, funzionari delle amministrazioni membri e dirigenti attivi nei settori dell’istruzione, del sociale e della sostenibilità ambientale.

Il calendario dei lavori prevede sessioni plenarie con la partecipazione di rappresentanti istituzionali di alto livello, sessioni tematiche dedicate a questioni strategiche per la cooperazione territoriale, laboratori collaborativi per affrontare sfide operative, e spazi dedicati allo sviluppo progettuale.

Particolare attenzione sarà riservata allo scambio di buone pratiche attraverso attività di apprendimento tra pari, alla valorizzazione del ruolo dei giovani nella vita civica europea e al rafforzamento delle reti per l’innovazione e la coesione territoriale, con un focus specifico sulle aree rurali e periferiche. Il programma include inoltre iniziative per l’aggiornamento delle competenze del personale educativo, promuovendo un approccio integrato allo sviluppo delle politiche pubbliche.

Tra gli interventi in programma domani, giovedì 15 aprile, una sessione sul futuro dell’Unione Europea in cui interverrà il deputato Europeo Stefano Bonaccini.

I lavori si concluderanno venerdì 16 maggio presso la Rocca di Fontanellato con un intervento del Sindaco di Fontanellato Luigi Spinazzi e del direttore di Emiliambiente S.p.A. Marco Giorgi.