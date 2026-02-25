A Parma aumenta il numero delle imprese giovanili

Il 2025 si è chiuso con un incremento dell’1,2% del numero delle imprese giovanili attive in provincia di Parma, salite così a 2.781; tradotto in altri termini, l’incremento percentuale sancisce la presenza di 33 imprese under 35 in più rispetto al 2024.

Un risultato che appare in netta controtendenza rispetto alle vicine province emiliane, dove, al contrario, si sono registrate riduzioni, ma anche rispetto alla lieve flessione del numero complessivo delle imprese parmensi (-0,2%), sul quale le realtà giovanili incidono per il 7,2%.

Le analisi dell’Ufficio Studi e Statistica della Camera di commercio dell’Emilia sui dati forniti da Infocamere evidenziano, in tema di distribuzione settoriale, che la più elevata presenza di imprese giovanili riguarda i servizi alle imprese, con 692 unità e un’incidenza sul totale delle imprese under 35 pari al 24,9%, seguiti dal commercio (589 unità, con una quota del 21,2%) e dalle costruzioni (402 e 14,5%).

La graduatoria settoriale vede poi, nell’ordine, i servizi alla persona con 295 imprese giovanili attive, il manifatturiero con 266 imprese under 35, le attività di alloggio e ristorazione con 265 unità e l’agricoltura con 260.

Quanto alla natura giuridica, nel 75,2% dei casi si tratta di ditte individuali, con 2.092 realtà attive (53 in più in un anno).

Le società di capitale, invece, hanno subito una lieve contrazione dello 0,5% (3 in meno), attestandosi, così, a 561 unità (il 20,2% del totale). Infine, le società di persone hanno ceduto 17 unità, portandosi a 111.

L’impresa giovanile è valutata dall’indagine camerale anche in base al grado di presenza di giovani, vale a dire secondo la percentuale di quote possedute da under 35, identificando tre gradi di presenza crescenti: “maggioritaria”, “forte” ed “esclusiva”. Sul totale delle imprese della provincia individuate come giovanili, il grado “esclusivo” copre l’87,7%, contando ben 2.438 unità attive, mentre alla presenza imprenditoriale “forte” va il 10,1% (280 aziende) e a quella “maggioritaria” il rimanente 2,3% (63 attività).

Da ultimo, è stata valutata la presenza imprenditoriale giovanile nei singoli comuni, tra i quali spicca il capoluogo con 1.266 aziende, che incidono sul totale delle imprese attive nel comune per il 7,6%. Seguono Fidenza con 156 unità attive giovanili e incidenza al 7,8%, Salsomaggiore Terme (138 e 9,0%), Collecchio (100 e 8,5%) e Noceto (76 e 7,7%).