A Parma chi ha un abbonamento bus extraurbano viaggia gratis con i monopattini e bici condivise

Sono partiti da pochi giorni gli incentivi a favore dei 30.000 abbonati al trasporto pubblico extraurbano e interurbano di TEP per muoversi a costo zero con la mobilità condivisa cittadina. Grazie a un finanziamento proveniente dalle risorse del Fondo Nazionale Trasporti assegnate alla Regione Emilia-Romagna e gestito dalla società di trasporto pubblico locale TEP, tutti gli abbonati al trasporto pubblico extraurbano di Parma potranno viaggiare gratuitamente con i monopattini e le biciclette condivise di Ridemovi.

L’obiettivo è quello di permettere a chi arriva a Parma con l’autobus dalla provincia, di muoversi liberamente e a costo zero in città con i mezzi di mobilità condivisa, rapidi e facili da usare anche per i più giovani, con beneficio per il traffico e la qualità dell’aria in città.

“Connettere il TPL con la mobilità condivisa è un risultato davvero importante – afferma l’Assessore alla Sostenibilità Ambientale e mobilità, Gianluca Borghi – è per noi molto significativo poter premiare chi sceglie di raggiungere ogni giorno la città di Parma con i mezzi pubblici: offrire a queste persone la possibilità di spostarsi gratuitamente con i mezzi condivisi presenti in città, contribuisce a rendere le nostre strade meno trafficate ed a ridurre l’inquinamento. “

Per gli abbonati annuali ai bus extraurbani e interurbani di Tep in corso di validità, sono a disposizione voucher per 10 viaggi da 15 minuti gratuiti ciascuno sui veicoli elettrici condivisi Ridemovi o 2 ore per le biciclette tradizionali Ridemovi per un valore di 50 euro, fruibile per ogni mese di abbonamento valido. Gli abbonati mensili al trasporto extraurbano TEP in corso di validità riceveranno gratuitamente voucher per 6 viaggi da 15 minuti ciascuno per i veicoli elettrici o 2 ore per le biciclette tradizionali per un valore di 30 euro.

L’iniziativa sarà valida fino al 30 giugno 2025 e fino ad esaurimento fondi.

“Gli oltre 1.000 mezzi condivisi in circolazione oggi nella città di Parma, sono davvero semplici da utilizzare, fruibili da un’unica app e grazie alla tecnologia avanzata si è reso possibile distribuire in pochi semplici passaggi viaggi gratuiti agli abbonati al TPL extraurbano. Un bel risultato che permette a Infomobility di proseguire nel suo impegno di favorire la mobilità sostenibile” dichiara Michele Ziveri Amministratore Unico di Infomobility.

Il servizio di mobilità condivisa Ridemovi, affidato dalla società Infomobility S.p.A. su incarico del Comune di Parma, ha fatto registrate dopo cinque mesi dall’avvio numeri di utilizzo molto promettenti.

Il monitoraggio condotto da Infomobility evidenzia la sempre marcata propensione dei cittadini di Parma e provincia all’uso di questi mezzi per gli spostamenti brevi in ambito urbano: la flotta presente in città con oltre 1.000 mezzi, fra biciclette tradizionali, biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici, ha fatto registrare 61.000 viaggi che hanno percorso quasi 90.000 km, per un totale di 11.000 utenti registrati in questi primi mesi.

Ottenere il voucher è semplicissimo, basta inserire i propri dati in questa pagina https://parma-tpl.ridemoviapp.com/ e si riceverà un coupon da utilizzare per il noleggio dei mezzi Ridemovi.

Come funziona Ridemovi. Per noleggiare un veicolo è necessario aver almeno sedici anni, scaricare l’app Ridemovi e registrarsi con il proprio numero di telefono e un metodo di pagamento valido (carta di credito/debito, google pay o apple pay) e tramite l’app è possibile individuare il mezzo più vicino. Scansionando il QR sul veicolo si sblocca il mezzo e lo si rilascia al termine del noleggio negli spazi consentiti. I ragazzi dai 16 ai 18 anni possono usufruire del servizio solo se autorizzati dal secondo la procedura indicata qui https://www.ridemovi.com/it/sotto-i-18-anni/

Regole utilizzo Ridemovi. Nell’area del centro storico di Parma al momento del rilascio i veicoli devono essere parcheggiati solo nelle aree dedicate, visibili dall’applicazione, per non incorrere in una penale. Nel resto dell’area di circolazione, fuori dal centro storico, è possibile parcheggiare i veicoli più liberamente, senza aree prestabilite, senza ovviamente arrecare intralcio alla circolazione degli altri utenti della strada. secondo le disposizioni del codice della strada. Le aree di sosta dei mezzi condivisi nel centro sono attualmente 30, con le ultime 12 recentemente realizzate, a maggior tutela dell’ordine e del decoro urbano.

Le tariffe Ridemovi sono estremamente versatili. I veicoli possono essere noleggiati con tariffe al minuto (1,20 euro/30 min per le biciclette muscolari, 1 euro di sblocco e 0,24 euro/min per i monopattini e le e-bike) per gli utilizzatori occasionali oppure acquistando pacchetti multicorse, abbonamenti giornalieri, mensili e annuali (annuale biciclette tradizionali a 39,99 euro permette di utilizzare esclusivamente le biciclette tradizionali senza limiti).