A Parma il 30 aprile si ricordano i “Ribelli della Timo” nell’80° dalla scomparsa

Nell’ambito delle iniziative collegate alla Festa della Liberazione, ancora una volta il prossimo martedì 30 aprile, nell’80esimo anniversario del loro sacrificio, I RIBELLI DELLA TIMO rivivranno nel ricordo di CGIL Parma, associazioni partigiane, rappresentanze sindacali TIM e Comune di Parma, rinnovando l’impostazione itinerante inaugurata lo scorso anno, con un percorso che partendo dal Monumento al Partigiano arriverà in via Cavestro.

Il ritrovo sarà alle ore 17.30 presso il Monumento al Partigiano in piazzale della Pace, da cui partirà un piccolo corteo che farà tappa davanti a Palazzo del Governatore, dove sono poste la targa commemorativa della fondazione della Camera del Lavoro di Parma e la lapide commemorativa dedicata ai Sette Martiri Partigiani di Parma; sotto i portici del Grano sarà raccontata la lapide dedicata al contributo delle donne nella Resistenza, ed ancora alle donne sarà dedicata la tappa in piazzale del Tribunale, prima di arrivare in via Cavestro, davanti alle targhe dedicate ai giovani ribelli antifascisti Luigi Longhi e Gaudenzio Anselmo.

Rispettivamente di 20 e 19 anni, membri della Resistenza parmigiana e operai dell’azienda telefonica Timo, Longhi e Anselmo furono arrestati nell’agosto del 1944. Subirono violenze e torture, vennero quindi deportati nel campo di concentramento di Dachau da cui non fecero più ritorno.

In loro memoria, presso la sede Telecom in via Cavestro, 8 a Parma, già sede della Timo in cui Longhi e Anselmo lavorarono, si svolgerà una breve commemorazione a cui interverranno Lisa Gattini, segretaria generale CGIL Parma, Andrea Rizzi, Responsabile Storia e Memoria CGIL Parma, Brunella Manotti, presidente ANPI Parma, Marcello Diego, segretario generale SLC CGIL Parma. Porterà un saluto l’Amministrazione comunale di Parma.

L’iniziativa, promossa da CGIL Parma e dalle associazioni partigiane del territorio ANPI, ANPC, ALPI, ANPPIA e ANED, congiuntamente alle rappresentanze sindacali TIM Parma, sarà arricchita dalla narrazione musicale di Rocco Rosignoli.

L’appuntamento inserisce nel cartellone OCCASIONI DI MEMORIA 2024 della CGIL Parma.