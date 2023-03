A Parma il corso di formazione gratuito per «Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici»

Ci sono ancora pochi giorni per iscriversi al corso gratuito per «Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici» promosso a Parma da Irecoop Emilia-Emilia in collaborazione con la Fondazione Magnani Rocca e grazie al finanziamento della Regione Emilia-Romagna (Operazione Rif. PA 2022-18605/RER approvata con DGR n. 2122/2022 del 05/12/2022 dalla Regione Emilia-Romagna e cofinanziata con risorse del PNRR).

Il giardiniere d’arte si occupa di restauro, conservazione, manutenzione, valorizzazione e gestione di giardini e parchi storici in ambito pubblico e privato. Una figura professionale nuova per la nostra regione che si sviluppa nell’ambito del piano di intervento del Pnrr, gestito dal Ministero della Cultura, per la valorizzazione di parchi e giardini storici. Bando che, in Emilia-Romagna, ha premiato 9 proposte di intervento tra cui quella del Parco Romantico della Fondazione Magnani Rocca dove si svolgeranno alcuni laboratori e lezioni specifiche.

Il corso di formazione per «Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici» ha una durata di 600 ore di cui 360 di aula (c/o Irecoop Emilia-Romagna in via Sonnino 35/A, Parma) e 240 di stage/tirocinio nelle numerose aziende partner del progetto.

Possono frequentare il corso persone che hanno compiuto 18 anni, indipendentemente dalla condizione occupazionale. Devono possedere un diploma di istruzione di secondo grado o di una qualifica professionale del sistema Istruzione e Formazione Professionale o avere alle spalle tre anni di esperienza lavorativa.

Lo stanziamento complessivo per questi progetti del Bando nazionale era di 190 milioni di euro, con un massimo di 2 milioni attribuibili a un singolo progetto. Su 1.082 progetti presentati a livello nazionale, sono 103 quelli presentati in Emilia-Romagna, dei quali 9 sono stati ammessi a finanziamento, per un totale di quasi 13 milioni di euro concessi.

I soggetti attuatori del corso di formazione in oggetto sono: Irecoop Emilia-Romagna, Fondazione Magnani Rocca, I.S.I.S.S. Galilei Bocchialini, Università degli Studi Di Parma, Azienda Agraria Sperimentale Stuard S.C.R.L., I Giardini di Marta Srl. I soggetti promotori sono: Accademia Nazionale di Belle Arti di Parma, AIPV Associazione Italiana Professionisti del Verde, Azienda Agricola, El Patio Florido, BGREEN SRL, Cilloni Verde Snc, Confcooperative Parma, Consorzio Fitosanitario Provinciale di Parma, Davide Garden, Delegazione del FAI di Parma, Fondazione Benetton Studi Ricerche Treviso, Frati Vivai, Istituto G. Toniolo di studi superiori Villa Sforza Fogliani, Kressebuch giardinaggio, Saracchi Piante, Topiarius.

Per informazioni e iscrizioni: Marco Martinelli, 0522 546333, martinellim@irecoop.it. Scadenza iscrizioni 31 marzo 2023.