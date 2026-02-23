A Parma la presentazione del libro: Il Potere del Sonno, il riposo come chiave della longevità

Il sonno non è solo una pausa rigenerante, ma un vero e proprio processo biologico attivo, capace di influenzare salute, prevenzione e longevità. È questo il tema al centro della presentazione ufficiale del libro “Il Potere del Sonno”, in programma sabato 28 febbraio 2026 alle ore 11.30, presso il Novotel Parma Centro (Via Trento, 9).

L’evento, a partecipazione gratuita, si propone come momento di divulgazione scientifica e confronto sui più recenti modelli della medicina integrata e della nutrizione funzionale, applicati alla fisiologia del riposo notturno.

A moderare l’incontro sarà il Dr. Massimo Spattini, medico chirurgo e specialista in Scienza dell’Alimentazione, considerato un punto di riferimento nell’ambito della medicina della longevità. Il volume sarà presentato dagli autori: Dr. Francesco Garritano, biologo nutrizionista, e Dr.ssa Nicoletta Carpinelli, professionista impegnata da anni nel settore della salute e del benessere.

Durante l’appuntamento verrà approfondito come il sonno rappresenti una fase cruciale, durante la quale si regolano l’equilibrio neuroendocrino, la funzione immunitaria, il metabolismo energetico, i processi di riparazione cellulare e la modulazione dell’infiammazione di basso grado.

Le più recenti evidenze scientifiche, spiegano gli esperti, dimostrano che dormire bene significa intervenire concretamente sui principali fattori legati alle patologie cronico-degenerative: dalla sindrome metabolica ai disturbi tiroidei, dalle alterazioni dell’asse intestino-cervello fino ai meccanismi dell’invecchiamento precoce.

Il libro propone così una visione sistemica e integrata dell’essere umano, in cui il sonno viene considerato un pilastro della medicina della longevità, al pari di alimentazione, movimento e gestione dello stress. La notte diventa un vero e proprio “laboratorio di benessere”, durante il quale l’organismo attiva programmi di detossificazione cerebrale, consolidamento della memoria, regolazione ormonale e rigenerazione dei tessuti.

L’incontro sarà anche un’occasione per condividere strumenti pratici, strategie nutrizionali e interventi sullo stile di vita utili a migliorare la qualità del sonno in modo naturale e personalizzato.

L’iniziativa rientra nelle attività di divulgazione scientifica del progetto Longevity Science – Biohacking per la medicina della longevità, con l’obiettivo di promuovere una nuova cultura della prevenzione, fondata sui ritmi biologici e sull’epigenetica.

Tommaso Villani