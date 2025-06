A Parma la prova “1H Parma Handbike” di ciclismo paralimpico”, partenza alle 10 da piazza Garibaldi, domenica 29 giugno.

Si rinnova l’appuntamento con la quarta edizione della prova “1H Parma Handbike” di ciclismo paralimpico, gara nazionale valida come Coppa Italia di società, valevole come Campionato Regionale Emilia Romagna e inserita nel calendario gare della Federazione Ciclistica Italiana.

L’iniziativa è stata illustrata, questa mattina, nel corso di una conferenza stampa da Delegato allo Sport del Comune di Parma Davide Antonelli, da Matteo Daffadà Consigliere della Regione Emilia-Romagna, da Fiorenzo Zuelli Presidente FCI – Federazioni Ciclistica Italiana provinciale e Presidente di Scuola Ciclismo Parma Asd, da Lucio Mioni Referente CIP – Comitato Italiano Paralimpico di Parma, dell’atleta Veronica Frosi, con loro anche la maschera di Parma, Dsèvod, al secolo Maurizio Trapelli.

Il Delegato allo Sport del Comune di Parma Davide Antonelli ha dichiarato: “La quarta edizione di 1H Parma Handbike conferma la vicinanza del Comune di Parma alle iniziative a sostegno dello sport paralimpico. Appuntamento domenica 29 giugno nel centro storico di Parma dove saranno presenti circa 90 atleti. Teniamo molto a questa edizione che ha unito diverse forze del territorio per un’iniziativa che vedrà coinvolta anche l’atleta parmigiana Veronica Frosi. Conto sulla partecipazione di tanti cittadini che potranno così sostenere gli atleti coinvolti”.

Matteo Daffadà Consigliere della Regione Emilia-Romagna ha commentato: “Ci tenevo molto ad essere qui per la presentazione della quarta edizione di “1H Parma Handbike”. La quarta edizione vede confermato il sostegno della Regione nell’ambito delle progettualità legate alla Sport Valley. Un sostegno che rafforza il valore dello sport quale motivo di crescita e socializzazione che favorisce il benessere delle nostre comunità”.

Fiorenzo Zuelli Presidente FCI – Federazioni Ciclistica Italiana provinciale e Presidente di Scuola Ciclismo Parma ha rimarcato: “Siamo fieri di organizzare questa manifestazione dal momento che la sentiamo davvero tanto e ci teniamo a riproporla. Un ringraziamento particolare va al Comune ed alla Regione”.

Lucio Mioni Referente CIP – Comitato Italiano Paralimpico di Parma ha sottolineato: “Ringrazio Fiorenzo Zuelli per avermi coinvolto in questa bella iniziativa che vede un aumento di iscritti. La quarta edizione si svolgerà come da tradizione nel centro storico della città e beneficio dei concorrenti e dei partecipanti”.

L’atleta Veronica Frosi parteciperà anche quest’anno alla gara. “Questa gara – ha spiegato – mi emoziona sempre tanto. Gioco in casa e questo mi stimola a dare il massimo. Si tratta di una delle poche gare di handbike che si svolge in un centro storico con il coinvolgimento di atleti e cittadini. Ringrazio gli organizzatori che portano avanti una bella iniziativa con tanta passione e determinazione”.

La gara sarà aperta dalla presenza della maschera parmigiana Dsèvod.

La Scuola Ciclismo Parma Asd ringrazia le istituzioni, sensibili al mondo della disabilità e dell’inclusione, i sostenitori dell’evento e ai partner Croce Rossa Comitato di Parma, ANMIC, Gruppo Alpini Parma, LESA, Spirito Tarsogno Asd e Gazzetta di Parma, motori indispensabili per la buona riuscita dell’intera manifestazione.

Organizzata da Scuola Ciclismo Parma Asd, ente gestore della pista ciclabile di Fognano e da sempre attenta ai temi di disabilità e inclusione, la manifestazione ha ricevuto il contributo del Comune di Parma e di Regione Emilia-Romagna/Sport Valley Emilia Romagna, oltre al patrocinio di Provincia di Parma, Comitato Italiano Paralimpico Regione Emilia Romagna, Federazione Ciclistica Italiana, Comitato Regionale Federazione Ciclistica Italiana Emilia-Romagna.

La gara, con partenza fissata per le ore 10.00, di domenica 29 giugno, nella splendida cornice di piazza Garibaldi, vedrà al via una novantina di concorrenti, fra le quali la beniamina di casa Veronica Frosi e un nutrito numero di atleti paralimpici di livello internazionale.

Il tracciato, di 4 km circa, altamente spettacolare e unico nel suo genere, si snoderà per le vie della città: dopo la partenza da Piazza Garibaldi gli atleti percorreranno in

rapida sequenza Strada della Repubblica, Viale San Michele, Stradone Martiri della Libertà, Piazza XXV Aprile, Viale Solferino, Via Rondizzoni, Viale Rustici, Viale Basetti, Viale Toscanini e Strada Mazzini, ritrovando il rettilineo d’arrivo di Piazza Garibaldi dopo una breve discesa.

Per informazioni relative all’organizzazione della manifestazione è attiva la mail della segreteria di Scuola Ciclismo Parma Asd: scuolaciclismoparma@libero.it