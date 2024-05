È giunta a Parma la quarta tappa delle Conferenze territoriali sulla certificazione della parità di genere promossa dalla Provincia di Parma, sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna e con il supporto dei Partner Aou e Ausl di Parma, Federmanager Parma, Fidapa Parma e Odcec di Parma, uniti per informare e formare le Imprese e le Pubbliche Amministrazioni sulla Certificazione della Parità di Genere.

Dopo le prime tappe che hanno toccato tre comuni della provincia di Parma, la conferenza sulla certificazione di parità di genere è arrivata oggi a Parma ospite, nel palazzo della Provincia di Parma, del presidente Andrea Massari che ha sottolineato come la promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale, oltre ad essere un compito istituzionale delle Province, sia un vero e proprio dovere per tutte le Istituzioni. L’impegno per Provincia di Parma è di promuove la certificazione per la parità di genere come strumento per migliorare il benessere, lo sviluppo e la coesione di tutta la comunità”. La parola è poi passata a Massimo Fabi, direttore generale Aou e Commissario Straordinario Ausl di Parma che ha dichiarato il preciso impegno delle aziende sanitarie di Parma di promuovere le pari opportunità e la valorizzazione del benessere di chi lavora nelle sanità attraverso percorsi condivisi e il prezioso supporto dei comitati unici di garanzia di ospedale e Ausl. “Questo progetto rappresenta un ulteriore strumento per diffondere la cultura della parità di genere nelle aziende pubbliche e private, una cultura che deve entrare a far parte nel nostro agire quotidiano ad ogni livello di responsabilità – ha concluso Fabi”.

E’ stata poi la volta di Cesare Azzali direttore generale Upi che ha condiviso il valore di questa certificazione per le imprese del tessuto economico del nostro territorio e ha espresso la volontà di Upi di prendere parte alla campagna di informazione e invito delle aziende associate alla conoscenza della certificazione della parità di genere per uno sviluppo economico e sociale più giusto equo e sostenibile.

E’ seguito l’intervento della delegata alle pari opportunità della Provincia di Parma, Raffaella De Vincenzi, che ha ringraziato tutte le componenti del team che hanno organizzato e realizzato questo progetto per l’ottimo lavoro svolto.

Entrando nel vivo della Conferenza il primo intervento è stato a cura di Manuela Amadei Presidente di FIDAPA Parma che ha introdotto il Contesto normativo della Certificazione della Parità di Genere fornendo un quadro completo e chiaro della situazione.

Nel secondo intervento la relatrice Elisabetta Todeschini Vicepresidente di Federmanager Parma si è occupata della Certificazione partendo da cos’è, a chi si rivolge e spiegando l’iter che porta le organizzazioni all’ottenimento del Certificato della Parità di Genere concludendo con una panoramica dei contributi stanziati da governo e camera di commercio dell’Emilia per le organizzazioni che si certificano e ha fornito il numero aggiornato di aziende certificate a livello Italia e della provincia di Parma.

Si è passati poi alla dott.ssa Federica Abelli Presidente CPO ODCEC di Parma che si è addentrata nei vantaggi per le Imprese sia di tipo economico che di tipo reputazionale e organizzativo.

L’ intervento successivo è stato sul tema dei vantaggi per le Pubbliche amministrazioni tenuto da Nicoletta Paci Consigliera di Parità della Provincia di Parma supplente che ha sottolineato l’importanza del ruolo di esempio della Pubblica Amministrazione per quanto riguarda la Certificazione di Parità

A concludere la Conferenza la Testimonianza di due aziende del nostro territorio che hanno ottenuto la Certificazione: si tratta di Giuseppe Maria De Bellis di Magister Group, che ha raccontato l’esperienza della certificazione sottolineando lo spirito e la sensibilità della sua azienda che da sempre mette le persone al centro. Ha poi raccontato come, anche dopo la certificazione l’obiettivo di un continuo miglioramento prosegua e continui a stimolare e migliorare l’ambiente lavorativo e la conciliazione vita lavoro che in Magister Group prevede una settimana lavorativa di 4 giorni (32 ore) per avere un giorno da dedicare alla propria vita personale. A seguire la testimonianza di Maria Francesca Albertini partner di Grimaldi Alliance Parma che ha condiviso l’esperienza di certificazione con i presenti raccontando del bisogno che nel mondo dell’avvocatura c’è di pari opportunità.

Ottima la partecipazione e l’interesse del pubblico presente a Palazzo della Provincia che ha raccolto manager, imprenditori e rappresentanti di Pubbliche amministrazioni e associazioni del terzo settore. Al termine delle relazioni lo spazio alle domande ha permesso un dialogo e un confronto molto partecipato a testimonianza dell’interesse su questo tema poco conosciuto. Attraverso la Conferenza, i partecipanti del territorio hanno potuto acquisire tutte quelle informazioni necessarie a prendere le migliori decisioni per il futuro aziendale, stante anche la possibilità di utilizzare i fondi stanziati per le imprese, in concomitanza del PNRR, in particolare per le PMI.

Obiettivo quindi raggiunto anche a Parma quello di INFORMARE e FORMARE le organizzazioni del territorio su questa opportunità sia di sviluppo economico che sociale L’obiettivo è anche quello di favorire la competitività delle aziende, che possono vantare una reputazione virtuosa nel trattamento dei propri dipendenti, oltre a fruire di uno sgravio fiscale.

A Parma sono già molte le realtà aziendali che hanno ottenuto la certificazione della parità di genere a testimonianza del riconoscimento del valore di questa certificazione.

Appuntamento alla prossima e ultima tappa il 24/9/2024 ore 15 Palazzo della Provincia di PARMA