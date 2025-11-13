A Parma la XVIII edizione del Mese della Cultura Albanese

Torna per la sua XVIII edizione il Mese della Cultura Albanese, una rassegna che ogni anno porta a Parma e provincia un ricco calendario di appuntamenti dedicati alla conoscenza reciproca, al dialogo interculturale e alla convivenza civile.

Organizzato dall’Associazione Scanderbeg Parma, con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica d’Albania in Italia e del Consolato Generale d’Albania a Milano, il contributo del Comune di Parma, della Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi e in collaborazione con numerose realtà associative e culturali del territorio, il Mese della Cultura Albanese 2025 si svolge in occasione delle feste nazionali albanesi del 28 e 29 novembre — la Festa dell’Indipendenza e la Festa della Liberazione — simboli di libertà, identità e rinascita.

Fino al 13 dicembre 2025 Parma ospiterà scrittori e scrittrici, artisti, accademici e giovani imprenditori italo-albanesi, in un percorso che intreccia letteratura, arte, storia e innovazione per raccontare l’Albania di oggi.

Il programma

Il 15 novembre alle 18 alla Libreria Diari di Bordo, la poetessa Jonida Prifti presenterà la raccolta Sorelle di confine, con performance e dialogo insieme a Daniela Rossi e Marco Saya.

A seguire alle 19.30, al Bar Melissa in borgo Felino 2, Serata conviviale Trid c’më l’Albania, Il Paese delle Aquile raccontato dai parmigiani: una serata in cui gli italiani narrano l’Albania tra racconti veri, tradizioni e un pizzico di ironia, con piatti tipici albanesi.

Il 20 novembre alle 18 all’Associazione Gaibazzi in borgo Scacchini 3/a, la presentazione del libro Una storia scomoda di Antonio Caiazza, con la partecipazione del regista Luciano Tovoli. Un incontro dedicato alla memoria storica e diplomatica attraverso il cinema.

Il 22 novembre alle 18.30 presso Giovane Italia DAMAT, in Via John Fitzgerald Kennedy 7, Illyrian Brains – Innovazione, AI e startup: imprenditori e professionisti di seconda generazione raccontano esperienze e progetti tra Italia e Albania, con uno sguardo al futuro.

Il 6 dicembre alle 20 alla Corte di Giarola a Collecchio, appuntamento con la cena d’Indipendenza: una serata di convivialità con musica, danza e DJ set, realizzata in collaborazione con il gruppo folkloristico Scanderbeg.

Il 13 dicembre alle 17 al Centro Giovani Esprit, Il Pianeta dell’Amicizia, spettacolo teatrale ideato e interpretato dagli allievi della Scuola di Lingua e Cultura Albanese Scanderbeg.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.