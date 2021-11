A Parma un nuovissimo centro per il trattamento della calvizie

Istituto Helvetico Sanders, da oltre 35 anni punto di riferimento per le persone che desiderano affrontare la caduta dei capelli e ritrovare una piena capigliatura, aprirà la sua nuova sede (la 23° in Italia) a Parma, presso il Centro Euro Torri in Piazza Balestrieri 9/a.

Il centro sarà operativo dall’8 Novembre 2021, ma già in questi giorni è possibile chiamare il numero verde 800.18.18.30 per prenotare un’analisi gratuita dei capelli e del cuoio capelluto. In questo modo tutte le persone interessate avranno l’opportunità di far valutare scientificamente la propria problematica e scoprire il percorso più adatto per ottenere di nuovo una capigliatura forte ed in salute.

Istituto Helvetico Sanders è una delle più importanti realtà italiane del settore tricologico per i trattamenti con Sostanze Funzionali di Derivazione Naturale e uno dei migliori network Europei per l’applicazione dell’Autotrapianto Capelli con tecnica FUE e DHI. Si distingue inoltre per il numero di professionisti che vengono dedicati al trattamento delle problematiche tricologiche (oltre 100 tra chirurghi, assistenti sanitari e biologi) e per la qualità e l’esperienza che sono in grado di garantire.

Il cliente viene seguito durante tutto il percorso, attraverso monitoraggi continui in sede per approcciare la problematica in modo personalizzato e mantenere i risultati conseguiti con i trattamenti o l’autotrapianto capelli.

TRATTAMENTI FISIOCOMPLEX

Le sostanze funzionali di origine naturale con cui vengono realizzati i trattamenti sono prive di effetti collaterali tipici di alcuni farmaci e sono dermatologicamente testate, assicurando un’azione valida e mirata al problema che si vuole risolvere. Si tratta di sostanze funzionali di nuova generazione, in formula liquida, da applicare direttamente sul cuoio capelluto. Questo permette di agire attivamente sul substrato cutaneo e contemporaneamente di penetrare direttamente all’interno dell’unità pilo-sebacea.

L’efficacia delle sostanze naturali utilizzate (come l’Aloe Vera, Ortica, Pantenolo e Serenoa Repens) è dimostrata da studi universitari e di enti terzi che hanno provato a livello scientifico la connessione dell’utilizzo di queste soluzioni e il miglioramento della salute del cuoio capelluto e dei capelli.

È il caso dell’Università La Sapienza di Roma che ha spiegato come la Serenoa repens contribuisca alla crescita dei capelli senza lasciare effetti collaterali; così il British Journal of Dermatology ha evidenziato le proprietà delle caffeina nello stesso campo o il dipartimento di dermatologia dell’Università di Firenze che ha verificato l’effettiva riduzione delle dermatiti del cuoio capelluto in seguito all’utilizzo di zinco PCA.

TRAPIANTO CAPELLI CON TECNICHE INNOVATIVE

L’intervento prevede l’utilizzo della metodica FUE (follicular unit excision) per l’espianto delle grafts ed il sistema DHI (Direct Hair Implantation) per l’impianto dei capelli prelevati, tra le metodologie più evolute nel settore.

Step 1 – Estrazione delle unità follicolari

Mentre i capelli nella zona di impianto possono anche rimanere lunghi, a livello della zona donatrice (nella nuca) viene rasata una piccola area per rendere più agevole l’asportazione dei capelli tramite il micromotore bulbare che monta punte delle dimensioni tra 0,7 mm e 0,85 mm. Le unità follicolari vengono prelevate grazie alla rotazione dello strumento ad una velocità tra i 2.000 e i 7.000 giri al minuto. Non vengono effettuate incisioni e in questo modo la zona donatrice non subisce alcun cambiamento apprezzabile alla vista o al tatto.

Step 2 – Impianto con sistema DHI

Le unità follicolari prelevate nella fase di espianto vengono reintrodotte nel cuoio capelluto con l’Implanter, uno strumento che assomiglia ad una penna, ma ha un ago sottilissimo sulla punta che penetra per 1-2mm all’interno del cuoio capelluto e consente il diretto impianto dei follicoli grazie al sistema DHI (Direct Hair Implantation). Un approccio che garantisce l’attecchimento dei follicoli con percentuali vicino al 100%, riduce notevolmente i tempi di intervento e consente di ottenere un risultato di estrema naturalezza: un ulteriore step qualitativo nell’evoluzione delle procedure chirurgiche di ripristino della capigliatura.

Numerosi professionisti di Istituto Helvetico Sanders sono veri e propri esperti del settore, tanto da essere frequentemente invitati in trasmissioni televisive che trattano tematiche specifiche come salute, benessere e medicina. Vediamo in questo video il Dr. Cirabisi, Medico Chirurgo di Istituto Helvetico Sanders, intervistato dal Prof. Luciano Onder: https://www.youtube.com/watch?v=MePuqH707PI&t=2s

ANALISI GRATUITA

Ogni anno migliaia di persone prenotano con fiducia un’analisi gratuita dei capelli in una delle sedi Istituto Helvetico Sanders, oltre 60.000 negli ultimi 10 anni. Prenotare è semplicissimo, basta chiamare il numero verde 800 18.18.30 oppure compilando il form presente in questa pagina: https://www.sanders.it/rimedi-caduta-capelli/visita-tricologica/