A Parma una mostra ed eventi per il Centenario della nascita dell’educatore e scrittore Mario Lodi

Un maestro, uomo speciale, di grande rilevanza e impatto per la cultura italiana, per la pedagogia e l’insegnamento ai bambini: questo è stato e rappresenta ancora oggi Mario Lodi, scrittore ed educatore il cui metodo per far crescere i bambini delle scuole primarie e aiutarli diventare cittadini consapevoli e maturi costituisce tutt’ora una linea guida a livello didattico.

In occasione del Centenario della nascita del Maestro, L’istituto Comprensivo “Mario Lodi” di Parma presenta la mostra “La scuola di Mario Lodi” a cura di Casa delle Arti e del Gioco, in programma dal 14 al 29 maggio a Palazzo Pigorini. Una iniziativa sostenuta da Fondazione Cariparma, nell’ambito del Bando “Leggere Crea Indipendenza 2021”, e realizzata con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Parma. L’organizzazione è a cura di Proges Educa, che gestisce l’IC Mario Lodi.

La mostra a Palazzo Pigorini rappresenta l’evento che apre e accompagna le iniziative organizzate per celebrare l’importante ricorrenza. Sono, infatti, numerosi gli appuntamenti in programma sviluppati in diversi luoghi della città di Parma. Dettagli e informazioni su https://www.icmariolodi.it/celebrazione-centenario-mario-lodi/

PROGRAMMA APPUNTAMENTI

14 – 29 maggio

Esposizione della Mostra LA SCUOLA DI MARIO LODI

A cura di Casa delle Arti e del Gioco – Palazzo Pigorini – Str. della Repubblica, 29A.

Aperta dal mercoledì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e sabato e domenica aperta dalle ore 10.30 alle ore 12.30 alle ore 14.30 alle 18.30.

Apertura al pubblico da sabato 14 maggio.

Ingresso gratuito e su prenotazione per le scuole.

16 maggio

ore 17:30 – 18:30/19

Webinar a cura del Movimento di Cooperazione Educativa “Mario Lodi, la scuola e noi”, una riflessione contemporanea sulla scuola di Lodi e i suoi intenti pedagogici.

Intervengono: Elisa De Sanctis, Insegnante MCE Scuola primaria di Parma; Annalisa Di Credico, Insegnante MCE Scuola primaria di Chieti; Alberto Speroni, Insegnante MCE Scuola primaria di Genova.

Aperto a insegnanti, educatori e appassionati di educazione. Evento co-organizzato da Seneca – La cura del sapere

Link di collegamento su www.mariolodi.it

14 e 21 Maggio

ore 15:30 – 18:00

A cura dell’IC Mario Lodi, saranno organizzati “Laboratori con i libri di Mario” presso la biblioteca “Cesare Pavese” di Parma dalle ore 15.30 alle ore 18.00: 14 maggio laboratorio 3-6 anni a cura dell’associazione ORSO BLU con Sara Paini (atelierista della Scuola Mario Lodi) e 21 maggio laboratorio 6-10 anni a cura di Mago Gigo e con la partecipazione con le insegnanti della scuola Primaria Serena e Giorgia).

Numero limitato di posti.

Info: www.icmariolodi.it

19 maggio

ore 17:30

Presentazione e proiezione del Docufilm di Vittorio De’ Seta “Partire dal bambino” – Cinema Astra – P.le Volta – Parma.

Introduzione a cura di Primo Giroldini, regista e critico cinematografico.

Ingresso fino a esaurimento posti.