A Parma una nuova residenza universitaria, sarà gestita da Er.Go

Gestita da ER.GO, rilevante contributo dell’Università di Parma. Un nuovo tassello nell’ambito dell’ampliamento dei servizi alle studentesse e agli studenti dell’Università di Parma

Una nuova residenza universitaria a Parma: si trova in via Umbria – via Tanara ed è stata inaugurata questo pomeriggio, alla presenza del Rettore dell’Università di Parma Paolo Martelli, dell’Assessore alle Politiche abitative, Lavoro, Politiche giovanili della Regione Emilia-Romagna Giovanni Paglia, del Sindaco di Parma Michele Guerra e della Direttrice di ER.GO Patrizia Mondin.

Gestita da ER.GO, l’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, in virtù di una locazione di 12 anni, la struttura è costituita da due unità immobiliari limitrofe che rappresentano un’unica residenza con livelli di servizio omogenei. Si trova a ridosso del centro storico di Parma, poco distante dalle sedi universitarie.

ER.GO ha provveduto agli interventi di funzionalizzazione con una spesa di oltre 300mila euro di risorse regionali per rendere disponibili 30 posti letto, di cui 22 in camere singole e 8 in camere doppie. La residenza è dotata di cucine, spazi e servizi comuni (lavanderia, stireria, cortile interno con parcheggio bici coperto).

La struttura è stata valutata ammissibile al bando per l’housing universitario (D.M.481/2024) e rappresenta un tassello importante che s’inserisce in un più vasto panorama di ampliamento dei servizi alle studentesse e agli studenti dell’Università di Parma.

Questo primo intervento si amplierà a breve con ulteriori 41 posti letto in 2 attigue palazzine di via Umbria nella disponibilità di Camplus Srl. Grazie a un accordo tra ER.GO e Camplus anche questi posti letto saranno integralmente destinati a studentesse e studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi.

Tutto ciò ha trovato concretezza anche grazie a un rilevante contributo dell’Università di Parma, che lo scorso anno ha destinato a ER.GO 200mila euro per gli arredi e recentemente 190mila per concorso ai costi di locazione con Camplus.

Nel corso dell’inaugurazione la direttrice di ER.GO Patrizia Mondin ha espresso viva soddisfazione e un sincero ringraziamento all’Università di Parma per la grande collaborazione e condivisione sui progetti di sviluppo dei servizi per il diritto allo studio per gli studi universitari.

«Quella degli alloggi – ha osservato il rettore dell’Università di Parma Paolo Martelli – è una questione aperta sulla quale siamo fortemente impegnati, considerando anche che l’Università di Parma ha un’altissima percentuale di “fuori sede”. Le nuove strutture di via Umbria – via Tanara, destinate in particolare a studentesse e studenti che possono fruire dei benefici erogati dalla Regione attraverso ER.GO., rappresentano un passo importante in questo percorso. Noi abbiamo contribuito in maniera significativa perché crediamo sia un segnale positivo e soprattutto rappresenti un “modello d’azione”. È così che stiamo procedendo sul tema alloggi: dobbiamo continuare un’azione fortemente sinergica con istituzioni e territorio, perché quello degli alloggi è un obiettivo dell’intera comunità e non della sola Università».

«Quando si inaugura uno studentato non si stanno solo offrendo posti letto, ma si sta scommettendo sul futuro di una comunità – ha detto l’assessore alle Politiche abitative, Lavoro, Politiche giovanili della Regione Emilia-Romagna Giovanni Paglia – Per questo stiamo lavorando senza sosta per aumentare il numero dei posti letto in Emilia-Romagna: abbiamo appena approvato il piano triennale per il diritto allo studio nel quale si prospetta un aumento di circa un migliaio di posti letto in tutta la regione nei prossimi anni. Dare la possibilità ai fuori sede di frequentare l’Università, insieme alla copertura totale delle borse di studio, sono politiche fondamentali sulle quali la Regione Emilia-Romagna continua a investire senza sosta, per garantire uguaglianza reale nell’accesso all’istruzione».

«Il tema degli studentati – ha dichiarato il sindaco di Parma Michele Guerra – è tra i principali nell’agenda dell’Università e deve esserlo anche per la città. Parma è una città universitaria non solo perché ha la fortuna di avere un Ateneo ma perché si sente e vive come città universitaria, quindi è fondamentale che, prima di tutto, ci siano i posti per accogliere tutte le ragazze e tutti i ragazzi che ogni anno arrivano a studiare nella nostra città. Gli spazi recuperati e riqualificati che oggi presentiamo rappresentano un modello e uno sprone a fare altrettanto in altri luoghi di Parma e del territorio e rientrano nell’ambito dell’ampio programma legato all’abitare sul quale il Comune sta molto lavorando in questi anni».