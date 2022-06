A Parma una tappa della 4ª edizione del festival interculturale dedicato alla musica internazionale

Al via AHYMÉ, il festival interculturale dedicato alla musica internazionale, ideato dall’artista, musicista e autore Bessou Gnaly Woh (Presidente dell’Associazione “Colori d’Africa – APS”) con il coordinamento musicale di Giovanni Amighetti, insieme alla casa di produzione Arvmusic e all’agenzia di management Griot.de.

Venerdì 24 giugno, nella splendida cornice del Teatro al Parco di Parma (Parco Ducale, 1), nell’ambito di «Arena Teatro al Parco», la rassegna estiva del Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti, dalle ore 20:45, si esibiranno Justin Adams e Mauro Durante, in un concerto dove il violino e le percussioni del leader del Canzoniere Grecanico Salentino incontreranno la chitarra del compositore inglese, chitarrista al fianco di Robert Plant e produttore di alcuni degli artisti più originali della nuova musica africana. Un viaggio affascinante nel sud del mondo tra classici della tradizione italiana e blues africano.

Apriranno il concerto Emanuele Nanni e Max Rivara, due musicisti parmensi d’eccezione in un progetto di musica elettronica in anteprima con il sintetizzatore modulare Buchla e diverse macchine hardware sul palco.

Sarà inclusa una degustazione dei vini dell’azienda del Monferrato PREDIOMAGNO di Emanuela Novello, partner tecnico della scuola di Carlo Cracco a Villa Terzaghi (MI).

I vini presentati saranno:

Brut Rosè Metodo Martinotti al 100% da uve di Ruchè

Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG 2020

Ref: https://prediomagno.com

Ahymé è un festival di condivisione in cui la musica ha un ruolo fondamentale in quanto ha la capacità di essere uno strumento di dialogo tra i popoli, una forma d’espressione che unisce le diverse culture. Un momento di incontro fra persone con differenti tradizioni e costumi al fine di sensibilizzare e promuovere l’inclusione sociale e la convivenza civile.

Quest’anno il festival si svolgerà nelle splendide cornici del Parco Ducale di PARMA, dell’Arena Milano Est di MILANO e di Villa Terzaghi a ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI), con ospiti del calibro di Mauro Durante e Justin Adams (23 e 24 giugno), Gabin Dabiré (1 e 3 luglio), le Tarantate! con Consuelo Alfieri, Ninfa Giannuzzi, Roberto Chiga, Nico Berardi, Luigi Panico, Valerio Combass (7 luglio), Mokoomba (14 e 15 luglio) e Genesis Piano Project (20 e 21 luglio).

L’iniziativa, prodotta dall’Associazione di Promozione Sociale Colori d’Africa con Arvmusic, Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti, Teatro Martinitt e Associazione Maestro Martino, è realizzata con il contributo di Fondazione Cariparma e della Regione Emilia-Romagna per la sua parte parmense.

I biglietti per gli eventi ad «Arena Teatro al Parco», al Parco Ducale di Parma sono acquistabili online su Vivaticket oppure tramite prenotazione telefonica al numero 0521 992044 e via e-mail su biglietteriabriciole@solaresdellearti.it con ritiro presso la biglietteria del Teatro al Parco a partire da un’ora prima dell’inizio del concerto. I biglietti per gli eventi all’Arena Milano Est di Milano sono acquistabili su https://www.arenamilanoest.it/musica/ o su Vivaticket https://teatromartinitt.vivaticket.it/it/extsearch/arenamilanoest oppure tramite prenotazione telefonica al numero 0236580010, mail (info@teatromartinitt.it) o fisicamente in biglietteria. Per il concerto a Villa Terzaghi si consiglia la prenotazione info@villaterzaghi.it.