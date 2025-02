Azione, a Parma vince il congresso la mozione Calenda col 65%

Sabato 15 febbraio si è svolto il Congresso nazionale di Azione che ha visto impegnate in tutta Italia le assemblee provinciali degli iscritti al partito.

Dopo il Congresso fondativo del 2022, in cui la candidatura unitaria di Carlo Calenda alla segreteria nazionale aveva messo tutti d’accordo, questa è stata la prima vera occasione di confronto tra due mozioni congressuali alternative. L’esito del congresso ha sancito la riconferma di Carlo Calenda a segretario di Azione con l’85% dei voti, mentre la sua sfidante Giulia Pastorella ha raggiunto il 14% delle preferenze.

Anche a Parma la maggioranza degli iscritti, il 65%, ha riconfermato la fiducia in Carlo Calenda. Alessandra Tovaglieri e Mattia Tonon rappresenteranno Parma nella neoeletta Assemblea nazionale di Azione che si riunirà a Roma il prossimo 29 marzo.

Tovaglieri e Tonon sono iscritti di Azione della prima ora e membri del Direttivo provinciale dal 2022. Tovaglieri è referente per la città di Parma, mentre Tonon, che è consigliere comunale nel Comune di Valmozzola, è il punto di riferimento di Azione sulla montagna Ovest.

“La partecipazione al congresso nazionale del nostro territorio è stata molto elevata, con oltre il 90% degli iscritti di Parma che hanno voluto esprimere la loro opinione, indice che la comunità di Azione vuole sentirsi parte attiva nella vita del partito – dice Serena Brandini, segretaria provinciale -. I congressi servono a confrontarsi sul passato ma soprattutto a gettare le basi per costruire il futuro. Ora siamo pronti a rimetterci tutti insieme a lavorare per radicarci sempre più sui territori anche grazie ad un dialogo aperto con le forze politiche nostre alleate alle elezioni provinciali. Auguro un buon lavoro ad Alessandra Tovaglieri e Mattia Tonon che sapranno rappresentare al meglio le istanze di Parma in Assemblea nazionale”.