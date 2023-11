A Punto Arte di Confartigianato Olimpia Pino con la sua “Retrospettiva n° 1”

Da lunedì 20 novembre fino a fine anno Punto Arte di Confartigianato ospiterà la mostra di Olimpia Pino “Retrospettiva n° 1”.

L’esposizione sarà visitabile negli orari di apertura degli uffici: dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30; il venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30.

Nelle “creature” di Olimpia Pino talvolta è il cromatismo a prevalere dando senso alla materia, altre volte è l’immersione in una intimità profonda e universale a regolare la nascita di mondi paralleli e metamorfosi in cui l’esistenza non è di una sola dimensione.

In questa retrospettiva le opere mostrano il percorso conoscitivo ed esperienziale che l’hanno portata ad abbracciare l’astrattismo con una evidente eleganza e pulizia compositiva.

L’indagine è alla base di tutte le opere: colore e spazio danzano fra loro dando luogo all’interno delle tele a una delicata tensione che regola l’equilibrio. La maturità raggiunta dall’artista si percepisce dalla luminosità e dai giochi cromatici nati dall’accostamento di sfumature profondamente ricercate.

Le tele presenti nello spazio espositivo di Confartigianato fino al 31 dicembre 2023 ci raccontano il mondo di Olimpia Pino fatto di infinitesime parti che considerate autonomamente paiono silenziose ma che, unite tra loro grazie a un ritmo ricercato, danno vita a un tutto che tocca corde profonde di grande spessore umano e spirituale.

OLIMPIA PINO è nata a Scaletta Zanclea, nella provincia di Messina. Ha cominciato a dipingere sotto la guida del padre e migliorato le proprie competenze al liceo scientifico.

È stata insignita, sin dai tempi della scuola, di premi e riconoscimenti per opere realizzate (tra cui alcuni murales) o presentate in estemporanee o eventi organizzati nella Sicilia orientale. Il trasferimento all’Università di Siena e l’avvio alla carriera universitaria hanno segnato l’arresto della sua attività artistica e il confluire di tutte le sue energie verso studi scientifici.

Attualmente è professore associato di Psicologia Generale al dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma.

Ha studiato per anni come le persone ricordano in laboratorio e nella vita quotidiana. Per capire come il cervello cambia in funzione dell’esperienza da alcuni anni si occupa di Brain Computer Interface e robotica.

Il suo talento espressivo è riemerso dopo un lungo periodo di isolamento e cambiamento personale (https://olimpiapino.wordpress.com/). Le sue opere sono esposte su siti di arte nazionali ed internazionali.