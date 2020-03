A Roccabianca i farmaci li consegnano i volontari

Da venerdì 13 marzo, giorno di avvio di questa attività di supporto alla cittadinanza per la consegna a domicilio dei medicinali, sono stati più di sessanta gli interventi effettuati. Le richieste sono incrementate particolarmente negli ultimi dieci giorni.

“E’ corretto definirla “attività di supporto” e non “servizio” perché, per quanto ci sia la supervisione e il coordinamento da parte dell’Assessorato ai Servizi Sociali, è un’azione volontaria da cittadino a cittadino.” “Al verificarsi dei primi casi di ricovero ospedaliero – continua l’Assessore Giulia Gatti – sono stati diversi i cittadini che si sono resi subito disponibili. Da qui una telefonata dietro l’altra con medici, farmacisti e referenti dell’Ausl del Distretto di Fidenza per cercare di organizzare un’attività il più sostenibile ed efficace possibile, anticipando possibilmente le necessità urgenti”.

Questo supporto alla cittadinanza per la consegna a domicilio dei medicinali prevede che dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17, il cittadino possa chiamare il numero telefonico unico 346 8877952 per richiedere la consegna del farmaco. Il volontario che è stato destinato alla ricezione delle chiamate si mette quindi in contatto con i medici oppure direttamente con i volontari per farli recare in farmacia. A questo punto il volontario, dotato sempre di dispositivi di prevenzione e sicurezza individuale, preleva dalla farmacia il pacchetto con il medicinale ordinato per recarsi verso il domicilio del richiedente.

“Questa attività vuole essere anche una vera e propria “spalla” alle figure di medici e farmacisti che, da più di un mese e senza sosta, compiono il proprio lavoro con professionalità e solerzia. E il vantaggio di essere una piccola comunità e di conoscerci tutti, sta garantendo l’efficacia dell’azione con un vero rapporto fiduciario alla base”.

Di tutto questo sistema vengono costantemente informate le Forze dell’Ordine e i referenti del comitato locale di Protezione Civile.

I volontari, a partire da sabato 28 marzo, saranno anche impegnati a supporto della Caritas per la distribuzione a domicilio del pacco alimentare, la cui fornitura è stata possibile grazie all’intervento della Protezione Civile.

I cittadini volontari coinvolti sono: Gabriel Albarosa, Stefania Bolgarani, Silvia Bonelli, Anita Capelli, Carolina Casalgrandi, Cristina Dallagiacoma, Ruggero Daverio, Yoanna Folco, Michele Manghi, Manuel Pinetti, Nerina Poselippi, Claudia Sicorello.

A tutti loro il mio grazie più sincero.

Giulia Gatti