A Roccabianca un convegno storico della CGIL su fascismo e antifascismo nella Bassa parmense

Un convegno storico per approfondire quanto accadeva nella Bassa parmense all’epoca delle Barricate di Parma è in programma per il prossimo sabato 30 luglio, alle ore 10.00, nell’ex Macello Comunale di Roccabianca. Il titolo “Noi vogliamo redimere il mondo/dai tiranni dell’ozio e dell’or. Fascismo e antifascismo nella Bassa parmense” è in continuità con l’evento cittadino che lo precederà il 22 luglio e che vedrà la presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini.

Promosso da CGIL zona di Fidenza, in collaborazione con ANPI e ANPPIA territoriali e con il patrocinio del Comune di Roccabianca, l’incontro sarà aperto dai saluti di ALESSANDRO GATTARA, sindaco di Roccabianca, e di ADRIANO CONCARI, dell’ANPI. Interverranno ANDREA RIZZI, responsabile Storia e memoria CGIL Parma, ROBERTO SPOCCI, storico già direttore Archivio Storico Parma, e RAFFAELE TAGLIANI, segretario zona CGIL Fidenza, che chiuderà i lavori. L’evento sarà arricchito dalla memoria musicale di ROCCO ROSIGNOLI.

Anche questa iniziativa si inserisce nel cartellone 2022 “OCCASIONI DI MEMORIA” della CGIL Parma.