A Sala Baganza “Tutti Matti in Emilia 2022”: nel weekend acrobatica e circo contemporaneo all’aperto

Dopo i successi delle scorse edizioni e dopo le belle serate delle tappe di Felino, Collecchio e Parma, torna a Sala Baganza i prossimi sabato 20 alle ore 21.30 e domenica 21 agosto alle ore 19.00 la rassegna internazionale Tutti Matti in Emilia (VII edizione), diffusa sul territorio di Parma e Provincia. Le serate sono organizzata da TNC – Teatro Necessario Circo, centro di produzione di circo contemporaneo, in collaborazione con Ass. Tutti Matti per Colorno, grazie al sostegno del Comune di Sala Baganza e al contributo di Fondazione Cariparma, Regione Emilia Romagna, Ministero della Cultura.

Sabato 20 agosto alle ore 21.30 apre il fine settimana di spettacoli la compagnia Dromosofista nello spettacolo Antipodi: tre personaggi invitano il pubblico a seguirli in un viaggio agli antipodi del mondo; un viaggio surreale su un cavallo in miniatura, tra personaggi stralunati e minuscoli uomini d’ombra in corsa. Antipodi ė l’unione di diversi stili e tecniche del teatro di figura, dalle ombre cinesi alla manipolazione di oggetti, al teatro fisico. La Compagnia Dromosofista è nata nel 2007 dall’incontro tra Rugiada, Timoteo e Tommaso Grignani con i fratelli argentini Facundo e Santiago Moreno. Dal desiderio di far confluire nel campo dello spettacolo popolare contemporaneo la ricerca musicale e quella del teatro visuale, nasce la Compagnia Dromosofista. Dromosofia è una parola inventata (dromo: strada, sofia: saggezza) che indica la filosofia di chi trova nella strada una scuola di vita. Dromosofia è la fede nella potenzialità della strada come fonte di ispirazione e come luogo poetico per eccellenza dell’incontro e del confronto tra culture.

A seguire, domenica 21 agosto alle ore 19.00 la compagnia brasiliana Circo Pitanga porterà sul palco lo spettacolo Corde Nuziali: una coppia ingenua si sta preparando per il momento più importante, il matrimonio, ma la fretta e l’agitazione li travolgono in una serie di comici sketch. La malizia di lei e la forza di lui li potranno portare a un lieto fine? “Corde Nuziali” è un omaggio all’amore e al candore che salva molte coppie dalle situazioni più rischiose! Loïse Haenni e Oren Schreiber, fondatori della compagnia, si conoscono nel 2008 alla Scuola Nazionale di Circo di Rio de Janeiro. Appassionati di acrobatica, hanno lavorato per sviluppare uno stile di portés aereo dinamico su un singolo punto di attacco, studiando e perfezionandosi anche presso la ESAC a Bruxelles, in Francia, Italia e alla National School of Circus Art a Mosca. Il loro primo spettacolo “Sogni d’estate” è stato presentato in più di 13 paesi. Le influenze di varie scuole, tecniche e viaggi si riflettono nel loro stile e nella capacità di ricreare emozioni universali attraverso il linguaggio del corpo in modo poetico e divertente.

I biglietti per gli spettacoli sono in vendita online su www.tuttimattipercolorno.it e www.teatronecessario.it e sul posto a partire da un’ora prima di ogni spettacolo. Il costo del biglietto è di 5 €. Tutti Matti in Emilia 2022 prosegue poi a Montechiarugolo in Piazza Mazzini nel prato adiacente al Castello mercoledì 31 agosto e giovedì 1 settembre alle ore 21.30 con la compagnia Faltan7. Il programma completo e le informazioni sugli accessi sono disponibili sui siti www.tuttimattipercolorno.it e www.teatronecessario.it.