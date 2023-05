A San Pancrazio torneo di Calciobalilla e Solidarietà per il 55° anno di fondazione dell’AVIS

Giornata di festa per Avis San Pancrazio, sabato 6 maggio, in piazza Garibaldi, in occasione del 55mo anniversario della fondazione, nel segno del dono. Il claim della giornata è: “Ridona il sorriso a chi il sorriso non ha più. Dona sangue”.

Divertimento e solidarietà vanno a braccetto per sottolineare un traguardo importante, coinvolgendo giovani e volontari e i donatori, linfa vitale dell’Associazione. Il pomeriggio prevede la realizzazione del torneo di calciobalilla, il momento della cerimonia di commemorazione dei 55 anni di fondazione e un concerto rock.

“Festeggiare questo importante anniversario di Avis San Pancrazio – ha introdotto Daria Jacopozzi, assessora a Associazionismo e Partecipazione – significa festeggiare tutte le Avis di Parma e il loro prezioso apporto per tutti noi. Sensibilizzare tutta la cittadinanza su quanto sia fondamentale donare attraverso un momento di vivace socialità rappresenta lo spirito vero del donare: un atto di gioia per chi lo fa e chi lo riceve”.

“Siamo felici di poter celebrare il nostro 55mo anniversario – hanno sottolineato Simona Terzi e Salvatore Di Iorio, presidente e vice presidente di Avis San Pancrazio – nel cuore di Parma, in piazza Garibaldi, con una festa che è quella non solo di Avis San Pancrazio, ma di tutto il network Avis della città. Il nostro obiettivo fondamentale è quello di coinvolgere sempre più persone nella nostra realtà aumentando così il numero dei donatori”.

“È una grande gioia – ha detto Luca Asinari, presidente Avis Comunale Parma – festeggiare Avis San Pancrazio: un gruppo che nell’ambito delle realtà Avis di Parma rappresenta un punto di riferimento e orgoglio, del quale riconosciamo l’impegno e la costanza anche nel sempre sfidante obiettivo di reperire nuovi donatori”.

“L’unione tra sport e solidarietà – ha aggiunto Mario Zanichelli, presidente Associazione Parma Calciobalilla – è un connubio che rappresenta da sempre lo spirito della nostra Associazione. Siamo quindi molto lieti di poter essere parte attiva in questo evento che coniuga entrambi gli aspetti”.

Il programma del pomeriggio si articola come segue.

Sabato 6 maggio, con il patrocinio del Comune di Parma, è in programma, in piazza Garibaldi, il 7° Torneo di Calciobalilla e Solidarietà, organizzato da Avis San Pancrazio e dall’Associazione Calciobalilla Parma.

A partire dalle 9 e fino alle 16.30, quattro squadre – Parma, Busseto, Porporano e Reggio Emilia – si sfideranno fino alla conquista dell’ultimo punto per aggiudicarsi il torneo, a cui presenzierà l’ex calciatore Marco Osio.

La manifestazione, giunta alla settima edizione, vede impegnate due realtà associative del territorio con l’obiettivo di coinvolgere le nuove generazioni nel gioco e nello sport del calciobalilla, divulgare il messaggio del dono del sangue e coinvolgere i giovani quali potenziali donatori.

La giornata proseguirà alle 17, una volta terminato il torneo e assegnate le premiazioni, con la cerimonia di celebrazione del 55mo ano di fondazione dell’Avis San Pancrazio con l’intervento del Presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi e dei dirigenti di Avis provinciale e comunale. Al momento saranno presenti i labari delle realtà associative avisine della città e una rappresentanza dei Carabinieri donatori di sangue, ai quali verrà donato un gagliardetto celebrativo.

La giornata si concluderà con un concerto di musica rock della band parmigiana “Ragazzi del Secolo Scorso” che proporrà brani musicali degli anni Sessanta e Settanta.