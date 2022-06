A San Polo e Torrile torna il “Cinema sotto le stelle”

Torna l’iniziativa del “Cinema sotto le stelle” nel territorio comunale di Torrile. In programma quattro appuntamenti – tutti ad ingresso gratuito con inizio alle 21.30 – dal 29 giugno al 27 luglio grazie all’organizzazione del Comune di Torrile in collaborazione con Polisportiva Torrile e circolo Il Portico ed il sostegno economico dell’azienda “Sandra” con sede a San Polo di Torrile.

“Il cinema è magia – dichiarano il sindaco di Torrile Alessandro Fadda e l’assessora Lucia Frasanni – ancor di più quest’anno con la riproposizione delle proiezioni serali dei film, dopo due anni di stop causa pandemia, che consentiranno di tornare ad incontrarsi nei nostri paesi e condividere momenti di comunità. Abbiamo pensato ad un calendario variagato con proposte per tutte le età al fine di coinvolgere tutti i nostri cittadini. Ringraziamo tutti coloro – associazioni, volontari e sponsor – che rendono possibili questi quattro appuntamenti”.

Si parte mercoledì 29 giugno in piazza Pertini a San Polo con il film thriller “Widows – Eredità criminale”, libero riadattamento della serie televisiva britannica “Le vedove”, andata originariamente in onda dal 1983 al 1985.

Una sparatoria della polizia lascia morti quattro ladri durante un tentativo di rapina a Chicago. Le loro vedove, indebitate, uniscono le proprie forze per darsi un futuro.

Mercoledì 6 luglio nell’area del circolo “Il Portico” di via Allende 1 a Torrile sarà proiettato “Il GGG – Il Grande Gigante Gentile”, film del regista Steven Spielberg tratto dall’omonimo celebre romanzo di Roald Dahl.

Una ragazzina di dieci anni, Sophie, viene rapita dal grande gigante gentile e portata nel suo mondo. I due amici devono escogitare un piano per liberarsi dei cattivi che vogliono attaccare gli umani.

Mercoledì 20 luglio, in piazza Pertini a San Polo, sarà la volta di “Dragon trainer 3” film di animazione durante il quale l’apparizione improvvisa di un demone si rivela essere la minaccia più grande mai affrontata dal villaggio. Hiccup e Toothless devono viaggiare in un mondo nascosto per scoprire i loro veri destini di drago e cavaliere.

Infine mercoledì 27 luglio, nell’area del circolo Il Portico di Torrile, chiusura con “La battaglia dei sessi”, entusiasmante racconto della rivoluzionaria partita di tennis che ebbe luogo nel 1973 tra la campionessa del mondo Billie Jean King e l’ex campione del mondo Bobby Riggs.

INGRESSO LIBERO PER TUTTI GLI SPETTACOLI