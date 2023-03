A scuola dal Prof Castelvecchi, parlare in pubblico e comunicazione politica

VISIONE ITALIA, la Scuola di politica di Missione Parma, tornerà questo venerdì, come sempre al CUBO alle 18:30, per la lezione del Prof. Alberto Castelvecchi. Docente di Public speaking presso l’Università LUISS Guido Carli e Professore Aggiunto della LUISS Business School, nel 2022 è stato il Consigliere per le Relazioni Istituzionali del Presidente del Senato. È un esperto riconosciuto a livello mondiale nella comunicazione personale.

Si occupa, inoltre, di immagine personale, di preparazione di campagne politiche e di tecniche avanzate per le interviste e la comunicazione radiotelevisiva. Ha fondato la casa editrice che porta il suo nome, dirigendola dal 1993 al 2008, e pubblicando oltre 600 libri. È noto, anche, come talent scout di giovani artisti, scrittori, saggisti e comunicatori.

Verrà a Parma per raccontare agli iscritti di VISIONE ITALIA come bisogna parlare in pubblico, una delle caratteristiche che maggiormente contraddistinguono i leader, politici e non solo. Proprio per questo, Missione Parma ha deciso di organizzare una lezione sul public speaking, perché tramite la conoscenza di quegli elementi di base del linguaggio del corpo e di struttura del discorso, i partecipanti impareranno le tecniche necessarie per poter parlare in tranquillità, senza ansie e nel modo corretto.

VISIONE ITALIA sta giungendo alla sua conclusione. Le prossime lezioni vedranno la partecipazione dell’On. Pietrella, eletto nelle file di Fratelli d’Italia, che si concentrerà sulla tutela del patrimonio del Made in Italy, per poi concludersi prima col Prof Alessandro Duce (24/03), col quale gli iscritti discuteranno principalmente della guerra in Ucraina, e poi con due illustri costituzionalisti, Giacomo Canale e il Prof Guzzetta (14/04), che discuteranno di riforme costituzionali. Ricordiamo che è sempre possibile iscriversi alla Scuola o alla singola lezione alla mail info@missioneparma.it