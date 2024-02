“A scuola di legalità”, alunne e alunni della Puccini incontrano il Prefetto Antonio Lucio Garufi

È in programma per martedì 6 febbraio un incontro con il Prefetto di Parma Antonio Lucio Garufi per le classi terze della scuola secondaria di primo grado “Puccini” nell’ambito del progetto “A scuola di legalità: laboratori, testimonianze e dialoghi con le Autorità”, frutto della collaborazione tra Osservatorio Permanente Legalità dell’Università di Parma, Prefettura e Comune.

Sarà un vero e proprio dialogo, quello in programma a partire dalle 10 in Prefettura, attraverso il quale alunne e alunni potranno comprendere come concretamente si operi nel contrasto alle mafie e quanto sia necessaria una costante sinergia tra cittadini e autorità.

L’attività formativa è realizzata con il supporto di Alessia Depietri, Anna Pellegrini, Anna Chiara Nicoli e Nicola Granato che collaborano con l’Osservatorio Permanente Legalità. Quest’ultimo prosegue dunque le proprie attività sotto la direzione scientifica e il coordinamento di Monica Cocconi.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere una mail a osservatorio@unipr.it e visitare il sito www.osservatorio.unipr.it

