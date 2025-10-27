A Teatro Due, il 30 e il 31 ottobre, in scena “Beyond Caring” di Alexander Zeldin

Arriva al Teatro Due di Parma lo spettacolo Beyond Caring (Prendre soin) dell’autore e regista inglese Alexander Zeldin, in scena il 30 e 31 ottobre alle 20.30. Lo spettacolo, presentato in lingua francese con soprattitoli in italiano, racconta le vite di cinque lavoratori notturni di una macelleria industriale, impiegati come addetti alle pulizie tramite un’agenzia interinale, descrivendo con sincerità, brutalità e black humor la precarietà e le ingiustizie sociali.

Definito “il Ken Loach del teatro”, Zeldin affronta temi come povertà, disuguaglianze e lavoro precario, sottolineando come tali situazioni riguardino ormai la maggioranza della popolazione europea. Beyond Caring, presentato per la prima volta a Londra nel 2014, è il primo atto di una trilogia sulle disuguaglianze (seguito da Love, 2016, e Hope, Faith and Charity, 2019). La versione francese, recentemente debutata al Théâtre National de Strasbourg, sarà quella in scena a Parma.

Lo spettacolo cattura la poesia della vita quotidiana di chi lotta per sopravvivere, con ironia e delicatezza: Zeldin trae ispirazione dalla serie TV The Office, dai grandi drammaturghi Čechov e Ibsen e dal cinema neorealista, creando un’opera commovente, dolorosa e sorprendentemente divertente.

In occasione della seconda edizione delle Giornate d’Autore, Zeldin sarà protagonista di un incontro con il pubblico dopo la replica del 31 ottobre alle 22.30 e di un focus sulla sua produzione sabato 1° novembre alle 11, durante il quale verrà letto in Italia per la prima volta il suo testo The Other Place, tradotto da Monica Capuani.

Per informazioni e biglietti: biglietteria@teatrodue.org – Tel. 0521 230242 – www.teatrodue.org