A Teatro Europa la rassegna “Amanti guerriere, sguardi sul misticismo femminile”

La Rassegna a Teatro Europa dedicata alle mistiche medievali AMANTI GUERRIERE, SGUARDI SUL MISTICISMO FEMMINILE, prosegue questa settimana dedicandosi alla figura di HILDEGARD VON BINGEN mistica, badessa, studiosa e medichessa del 1100, conosciuta come la Sibilla del Reno.

Il programma previsto per questa ultima settimana sarà il seguente:

Sabato 24 febbraio 2024 ore 19.30 Conferenza HILDEGARD. Il dubbio come sentiero per la manifestazione a cura di Monia Galloni

Sabato 24 e domenica 25 febbraio 2024 ore 21.00 Europa Teatri LITURGIA PER HILDEGARDA. LA DRAMMATURGIA DELLA PAROLA, azione scenica Loredana Scianna, musiche di scena eseguite dal vivo Patrizia Mattioli, testo e regia Ilaria Gerbella

Amanti Guerriere è un progetto nato nel 2017 finalizzato alla divulgazione delle conoscenze e degli scritti di 7 donne della nostra storia, annoverate come sante e mistiche, ma in realtà grandi ricercatrici, scienziate, teologhe, sociologhe e curatrici, che meritano di essere conosciute e celebrate nella giusta luce. I loro insegnamenti sono, in realtà, sentieri pedagogici volti all’indagine e alla definizione di una nuova cultura di pace e di partnership. Il progetto nasce da un’idea di Monia Galloni e Ilaria Gerbella.

MONIA GALLONI. Nata a Parma il 10/08/1976, Laureata in Filosofia e Storia presso Università di Parma. Si occupa da anni di formazione ed educazione e conduce percorsi di crescita personale.

Impegnata nella ricerca di forme di comunicazione ed educazione sostenibili e a favore della cultura di partnership, progetta nel 2017 il percorso Amanti Guerriere, sul misticismo e l’autorato femminile europeo.

Dal 2019 il progetto è in collaborazione stabile con Europa Teatri di Parma.

ILARIA GERBELLA.Regista, drammaturga e socio fondatore di Europa Teatri.

Nasce a Parma il 4/07/1966; ha frequentato: l’Istituto Statale d’Arte Paolo Toschi di Parma sezione Architettura e in seguito l’Università di Bologna – Lettere e Filosofia indirizzo DAMS sezione Spettacolo. Dal 1986 collabora con il Teatro dello Spillo e in seguito con Europa Teatri come regista, drammaturga, scenografa.

Si è formata come regista all’interno del Teatro Europa, contribuendo all’allestimento di spettacoli, all’organizzazione di rassegne, seminari e laboratori teatrali; la sua formazione inoltre annovera seminari e laboratori con maestri della scena nazionale e internazionale.

I suoi ultimi lavori come regista e drammaturga Liturgia per Hildegarda la drammaturgia della parola (2020), Mecthtild (2022), Julian_Io sono nessuna (2024)

BIGLIETTERIA

Conferenze € 5

Hildegarium € 10

Spettacoli | INTERO € 12

Spettacoli | RIDOTTO € 10 (under 18 | over 65 | universitari | soci: coop, avis, colser-auroradomus | titolari parma card)

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Europa Teatri, Via Oradour, 14 Parma

0521 243377

europateatri.pr@gmail.com

www.europateatri.it

www.facebook.com/europateatri

www.instagram.com/europateatri