A Torrile l’iniziativa “Centelliniamo in…Rosa”: un calice di vino solidale contro la violenza sulle donne

Domenica 19 marzo, alle 19 nei locali del circolo “Il Portico” di via Allende 1 a Torrile, si terrà “Centelliniamo…in Rosa”, degustazione di vini rosé con ricavato a favore del Centro Antiviolenza di Parma.

Saranno proposte le produzioni delle imprenditrici vitivinicole Rita Covezzi; Antonella Breschi Perdisa; Donatella Zanotti ed Elisa Maghenzani con accompagnamento della degustazione a cura di Lucia Frasanni, assessora alla Cultura del Comune di Torrile.

Costo di partecipazione: 10 euro a persona. Prenotazione obbligatoria al numero telefonico 0521 812952 (in orario di apertura degli uffici comunali); all’indirizzo mail f.consigli@comune.torrile.pr.it e tramite WhatsApp al numero 366 6006956.

La degustazione dei vini, aperta a tutti, si inserisce in un weekend denso di appuntamenti nel territorio Torrilese.

Prima iniziativa sabato 18 marzo alle 18 in municipio in strada Primo Maggio 1 a San Polo di Torrile con la presentazione di “Diario di un polmonauta. Appunti di viaggio alla scoperta della fragilità”, libro di Daniele Durante, psicologo e docente del mondo del lavoro in occasione della “Giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid”. Interverranno l’autore e Tiziana Vallara, caposala del padiglione Barbieri dell’ospedale Maggiore di Parma con letture di Paola Ferrari. Ingresso libero e brindisi conclusivo.

Seconda iniziativa domenica 19 marzo alle 17.30 al parco di via Cavestro a Vicomero con l’inaugurazione della panchina rossa contro i femminicidi, la seconda del territorio Torrilese dopo quella collocata in piazza Pertini a San Polo.

L’installazione, pienamente condivisa dall’Amministrazione Comunale di Torrile, è stata fortemente voluta dall’azienda EdilPetilia, che ha dimostrato grande sensibilità al tema del contrasto di ogni forma di violenza, nell’ambito delle opere di urbanizzazione nella zona residenziale di via Cavestro.

Sulla panchina rossa verrà collocato un cartello con i numeri utili da contattare per denunciare casi di violenza: 1522 (numero verde antiviolenza) e 320 2805954 (sportello di ascolto “Mai più sola”).