A Traversetolo il concerto “Rigoletto di Giuseppe Verdi”

A Traversetolo, la rassegna “Musica a Corte” edizione 2025 prosegue martedì 2 settembre, alle ore 21, con Rigoletto di Giuseppe Verdi.

Il concerto, a cura di Arti e Suoni Aps Scuola di Musica, vedrà la partecipazione della Banda Giovanile I Fiatoni e Fiatini di Parma che presenterà un’interessante rilettura in forma di concerto del Rigoletto di Giuseppe Verdi su trascrizione originale per orchestra a fiati a cura del M° Lorenzo Pusceddu. L’allestimento vedrà la direzione del M° Michele Grassani con la collaborazione di giovani cantanti del Conservatorio “A. Boito” di Parma. Con Federico Bonghi (tenore), Giorgia Vitiello (soprano) e altri solisti ospiti. Voce narrante: Paola Ferrarini. In collaborazione con Appennino Valley Art Festival 2025.

Il progetto I Fiatoni e Fiatini è tra quelli di punta della Scuola di Musica Arti e Suoni, è nato nel 2016 e durante il percorso a oggi ha ottenuto riconoscimenti in prestigiosi concorsi internazionali.

Ingresso a offerta libera. Il ricavato della serata sarà devoluto ai progetti di Intercral Parma.

Info: 347 7568402

In caso di maltempo si svolgerà sotto i portici della Corte.

