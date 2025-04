A15 Parma – La Spezia: completata l’installazione di 11 nuove telecamere

L’intelligenza artificiale al servizio della sicurezza nel monitoraggio della viabilità lungo l’autostrada A15 Parma – La Spezia. È questo l’obiettivo del progetto di ammodernamento degli impianti di videosorveglianza realizzato da SALT, concessionaria della tratta autostradale che si snoda tra Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna.

Dopo l’introduzione di nuovi algoritmi su 43 telecamere presenti lungo la tratta, nelle scorse settimane è terminata l’installazione di 11 nuove telecamere dotate di intelligenza artificiale nella galleria Cucchero Nord, tra i caselli di Pontremoli e Berceto in direzione Parma.

L’intervento proseguirà nella seconda metà dell’anno con l’installazione di ulteriori 11 dispositivi nella galleria Valico Nord, tra i caselli di Pontremoli e Berceto in direzione Parma e, nel 2026, interesserà in modo analogo le gallerie Cucchero Sud e Valico Sud oltre alla galleria Puntamonte Nord e Sud.

Il piano di ammodernamento prevede sia la sostituzione parziale delle telecamere esistenti con nuovi dispositivi sia l’integrazione di algoritmi di analisi delle immagini basati sull’AI. Questi ultimi, sviluppati attraverso processi di training basati su milioni di video raccolti nell’arco degli ultimi trent’anni, consentono il rilevamento automatico e in continuo, sette giorni su sette e 24 ore su 24, di situazioni di pericolo quali, ad esempio, veicoli fermi, rallentamenti, code, fumo, contromano e altre circostanze che richiedono l’intervento immediato da parte della concessionaria.

Le segnalazioni generate dal sistema vengono gestite in tempo reale dalla Sala Radio, centro operativo della viabilità autostradale, consentendo una risposta tempestiva agli eventi, un’informazione puntuale agli utenti e un efficace coordinamento dei soccorsi. Inoltre, in caso di rilevamenti critici, il sistema attiva automaticamente misure di sicurezza come, ad esempio, l’accensione dei semafori posti all’ingresso delle gallerie.

Il progetto prevede un miglioramento significativo in termini di efficacia e precisione: si stima infatti una riduzione superiore al 70% dei falsi allarmi e un dimezzamento dei tempi di intervento nei casi reali di emergenza, assicurando una gestione più rapida ed efficiente da parte degli operatori della Sala Radio.

Il progetto per l’installazione delle nuove telecamere dotate di AI lungo la A15 Parma-La Spezia è stato sviluppato in collaborazione con Sinelec, società del Gruppo ASTM specializzata in soluzioni all’avanguardia per la gestione sicura e intelligente delle infrastrutture e Flir, società che si occupa di analisi video AI per la mobilità.