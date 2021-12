Abbraccio di Colibrì ai piccoli della Neonatologia del Maggiore

Morbidi guanti per sostituire l’abbraccio della mamma quando questa non può essere presente, è questo il dono che l’associazione Colibrì ha voluto consegnare al personale della Neonatologia dell’Ospedale Maggiore diretta da Serafina Perrone, la mattina della vigilia di Natale. Per i piccoli del reparto a cui le volontarie di Colibrì leggevano favole e consegnano doni appena possono.

Con i guanti coccola le volontarie Susanna Bondì e Paola Ferrarini hanno portato cesti di decorazioni natalizie realizzate all’uncinetto e biscotti di pasta frolla per il personale in servizio e per le mamme che frequenteranno il reparto in questi giorni di festa. A ringraziarle affettuosamente per il pensiero e per le attenzioni che dimostrano sempre nei confronti dei “loro” piccoli neonati, la coordinatrice infermieristica della Neonatologia Mara Cauli con le infermiere Pamela, Silvia e Marilena.