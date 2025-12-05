Accensione dell’albero in piazza Garibaldi: al via le festività del Natale

Come da tradizione, lunedì 8 dicembre 2025 alle 18, il sindaco Michele Guerra, accenderà ufficialmente l’albero di Natale di piazza Garibaldi, dando il via al tempo delle Festività, fino al 14 gennaio 2026, giorno successivo alla celebrazione del patrono di Parma, Sant’Ilario.

Sono tante le iniziative in programma l’8 dicembre.

Alle 16, l’appuntamento sarà con “La magia del Natale sul ghiaccio”: le atlete del team di Dreaming ice in Parma e della Silverblade, allenate da Elvira Bottoni, si esibiranno nella pista di pattinaggio sul ghiaccio di Natale – Parma on Ice – situata in Piazzale della Pace a fianco al Monumento a Verdi. Al termine dell’esibizione gli spettatori potranno pattinare insieme alle campionesse.

Vicino all’acqua della vasca di piazzale della Pace, alle 16, 17 e 18 andranno in scena le “Favole d’inverno” a cura dell’attrice Sabina Borelli (produzione Outspoken Aps) che proporrà a bambini e famiglie una rielaborazione della storia “La bambina sul lago di cristallo”: i più piccoli potranno seguire le avventure di Nocciolina, immersa in un mondo incantato dove l’amicizia e la condivisione diventano le chiavi per tornare a casa.

Nello stesso pomeriggio in programma anche lo spettacolo della Compagnia I Burattini dei Ferrari “La fonte portentosa” presso il Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari, mentre a Palazzo del Governatore “Noi, frammenti di luce. colorradioiridesplendorideal luminossisssssssssimiii”: l’atelier per bambini curato da Monica Monachesi di Officina Fantastica.

Alle 16:30 nella Chiesa di San Vitale in programma “Note di luce”, con l’orchestra de I Musici di Parma: primo appuntamento de Il Suono della Bellezza, la rassegna di concerti natalizi a cura della Fondazione I Musici di Parma che accompagna la città nel periodo delle festività.

Dalle 18:30 alle 22:30, il Chiostro della Fontana del Complesso di San Paolo ospiterà un videomapping con proiezioni ogni 30 minuti. L’evento celebra i 10 anni di Parma Città Creativa Unesco per la Gastronomia, trasformando il Chiostro in un’esperienza visiva e sonora che valorizza il cibo come simbolo di cultura, creatività e identità.

Inoltre, dall’8 dicembre in Pilotta, appuntamento con le eccellenze agroalimentari del territorio e i prodotti hand made nelle tipiche casette di legno. L’apertura nei giorni prefestivi e festivi è dalle 10 alle 20, mentre nei giorni feriali è dalle 10 alle 19.

Nei mesi di dicembre e gennaio saranno inoltre fruibili le mostre di Giacomo Balla. Un universo di luce a Palazzo del Governatore, e Orizzonti Lontani di Steve McCurry e tra Galleria San Ludovico e il Torrione Visconteo le opere firmate da quattro artisti in perpetua riscrittura della luce di Continuum (a ingresso libero).

Dall’8 e fino al 31 dicembre si può anche approfittare del biglietto “Balla a Natale” (costo 20 euro) che comprende due ingressi, un’agenda e una matita che in una simpatica confezione è pronto per diventare uno speciale regalo per ritagliarsi occasioni d’arte durante le Festività.

Cerimonia accensione albero

L’albero è stato donato anche quest’anno dal Comune di Cavalese, nella val di Fiemme, in provincia di Trento. La donazione è avvenuta anche grazie alla collaborazione con Cus Parma, che da anni organizza e promuove iniziative sportive e culturali proprio con il Comune trentino, contribuendo a un solido legame tra le due comunità.

Il ringraziamento della città va al Parmense Trasporti, che, come negli anni scorsi, ha garantito il trasporto dell’albero da Cavalese a Parma. Un ringraziamento anche a Iren, che si occuperà dell’illuminazione durante il periodo delle festività, e Servizievole, che ha fornito supporto per l’allestimento.

La cerimonia, alle 18, sarà accompagnata dal Coro delle Voci Bianche della Corale Verdi diretta dal Maestro Niccolò Paganini. Al momento saranno presenti le classi 1^ C della Scuola Primaria Einaudi e 1^ C della Scuola Primaria Don Milani.