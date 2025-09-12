Accoltella un uomo in viale Piacenza: 42enne arrestato

La Polizia di Stato di Parma ha arrestato un cittadino di origine marocchina di 42 anni, ritenuto gravemente indiziato del reato di tentato omicidio aggravato, e lo ha denunciato per inosservanza dell’ordine del Questore di Piacenza di lasciare il territorio nazionale.

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 10 settembre 2025, intorno alle ore 17.15, su disposizione della Sala Operativa, due equipaggi delle Volanti della Questura di Parma sono intervenuti in viale Piacenza a seguito della segnalazione di una lite tra due soggetti di origine nordafricana, uno dei quali armato di coltello.

Sul posto gli operatori hanno accertato che una persona brandiva un grosso coltello da cucina nei confronti di un altro uomo, il quale, ferito al torace e con la maglia intrisa di sangue, cercava di tenersi a distanza per evitare ulteriori colpi.

Grazie alla prontezza dell’intervento, l’aggressore è stato disarmato, immobilizzato e condotto presso gli Uffici della Questura per le procedure di identificazione e i successivi accertamenti. L’uomo è risultato un cittadino marocchino di 42 anni, pluripregiudicato e irregolare sul territorio nazionale.

La vittima, identificata come un cittadino tunisino di 52 anni, anch’egli pluripregiudicato ed irregolare, è stata trasportata in ospedale. La ferita al torace, causata da arma da taglio, è risultata superficiale e non ha compromesso le condizioni vitali.

Dalle prime ricostruzioni emerse, circa quindici giorni fa la vittima aveva partecipato, insieme ad altri soggetti, a un’aggressione nei confronti del marocchino. Secondo quanto accertato dagli agenti, l’azione, particolarmente cruenta e spietata, potrebbe essere riconducibile a un regolamento di conti legato a traffici illeciti.

Durante la permanenza negli uffici, l’arrestato ha richiesto l’intervento del personale sanitario: trasportato al Pronto Soccorso, è risultato positivo alla cocaina. I medici hanno disposto il ricovero in osservazione per ulteriori 12 ore, durante le quali è stato costantemente controllato da un equipaggio dell’U.P.G.S.P., in attesa del trasferimento in carcere, avvenuto questa mattina.